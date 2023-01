Transition climatique : Covivio garde le cap sur une contribution « Net Zero Carbon » dès 2030

Le gouvernement français a fixé un objectif de baisse de 10% de la consommation énergétique nationale d'ici 2024. Un objectif qui répond à une situation d'urgence et inédite pour assurer la continuité de l'approvisionnement en énergie du pays. Le plan de sobriété déployé s'appuie notamment sur la sensibilisation des citoyens, via la plateforme EcoWatt par exemple, et sur l'implication des acteurs privés pour mieux gérer les pics journaliers de consommation. Ce plan doit aussi permettre d'accélérer la sortie des énergies fossiles. État, entreprises, collectivités, citoyens : chacun est appelé à y prendre part.

Des objectifs ambitieux en matière d'énergie et de carbone

Cette impulsion s'inscrit pleinement dans les actions déjà conduites par Covivio pour réaliser ses propres objectifs de réduction des consommations, ou encore plus récemment, ceux du décret tertiaire. « Des actions qui passent par un dialogue intensifié auprès des locataires, exploitants, fournisseurs d'énergie, déjà mobilisés depuis près de trois ans dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre du décret tertiaire. Des actions qui s'appuient aussi sur un programme pluriannuel de travaux et de restructurations de bâtiments destiné à optimiser l'attractivité et les performances RSE des actifs détenus par le groupe. » commente Jean-Eric Fournier, Directeur du développement durable de Covivio.

Ce dispositif s'intègre à un projet plus vaste et encore plus ambitieux, le respect de la trajectoire carbone visée par Covivio pour l'ensemble de ses actifs détenus en Europe : -40% d'émissions carbone entre 2010 et 2030 pour les scopes 1, 2 et 3[1] de son portefeuille de bâtiments détenus en Europe. Ces objectifs, approuvés par l'initiative Science Based Target (SBTi[2]), assurent au groupe une compatibilité avec un scenario +1,5°C sur ses scopes 1 et 2 et avec un scenario « well-below +2°C » (entre 1,5° et 2°C) pour le scope 3.

Une « feuille de route carbone »

« En 2022, Covivio a décliné sa trajectoire carbone en plan d'action, véritable feuille de route carbone pour les équipes. Signataire de la Charte EcoWatt, Covivio conjugue sobriété énergétique et performance carbone dans un même plan d'action pluriannuel, et ce afin de relever les défis climatiques » explique Jean-Eric Fournier.

Pour chaque immeuble ou groupes d'immeubles présentant des similarités, les leviers d'amélioration de la performance carbone sont identifiés et classés en fonction du temps de retour sur investissement : moins de 2 ans (« quick win »), 2 à 9 ans, plus de 9 ans.

Dans le cadre du plan de sobriété national français, Covivio s'est aussi rapproché de chaque locataire pour présenter le dispositif EcoWatt, les actions menées dans son immeuble, ainsi que la nécessité de réduire d'au moins 10% les consommations d'énergie tout en préservant le bien être des occupants.

De plus, et pour promouvoir le recours aux énergies renouvelables, le groupe installe des équipements adaptés sur les projets de développement (photovoltaïque, géothermie, etc.) et vise d'ici 2030 un approvisionnement en électricité verte pour 100% sur son périmètre tertiaire géré en direct (près des 2/3 à fin 2020).

Enfin, à travers son implication dans des initiatives telles que l'Alliance HQE-GBC, BBCA, SEKOYA ou le Hub des Prescripteurs bas carbone, Covivio renforce son expertise en matière de construction et de gestion bas carbone, lui permettant de conforter sa vision à 10 ans.

« Travailler à réduire nos consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, c'est indispensable pour Covivio. C'est aussi un véritable engagement en faveur d'un immobilier toujours plus responsable et durable » conclue Jean-Eric Fournier.