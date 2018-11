Tu es un talent #LetsgoFrance et ton idée vaut de l’or

Rappelle-toi.

Elle a surgi un matin sans prévenir. Tu n'avais pas le courage de la poursuivre. Puis est venu le déclic, une niaque que tu ne te connaissais pas. Tu as rassemblé toutes tes forces, une page blanche et un stylo. Tu as couché ton idée sur le papier. Accoucher de ton projet, donner vie à tes convictions. C'est toi que les Trophées #LetsgoFrance veulent révéler.

Nous connaissons ton idée

Industrie, solidarité, nouveaux services, artisanat, environnement... technologique ou pas, ton idée fait du bien. Elle va résoudre un problème. Elle aura un impact sur la société. Elle va en révolutionner les habitudes. Ton idée pourrait faire nous des gens meilleurs, généreux, bienveillants et performants. Ton idée sera fédératrice. Elle mettra autour de la table hommes et femmes, juniors et seniors, start-up et grands groupes. Sans prononcer le mot inclusion, ton idée révèlera tous les talents de la France, elle franchira le périphérique. Elle décloisonne et casse les murs. Elle va créer du lien social et de l'emploi. Ton idée est la raison pour laquelle on a inventé cette magnifique expression « Impossible n'est pas français ». Ton idée est le génie français.

Ton idée a un avenir. Elle est peut-être déjà un projet. N'ayons pas peur des mots. Ton idée est une innovation.

Nous te connaissons toi

... et tu es un innovateur.

Tu réinventes la croissance, tu enchantes le terroir. Tu ramènes le sens là où on l'avait longtemps perdu de vue. Bosseur, tu ne comptes plus les nuits blanches et le temps investi. Longtemps seul, te voilà maintenant entouré d'une petite équipe sans qui, tu le sais, tu n'en serais pas là. Leur dévouement te motive et t'interdit de baisser les bras ou de perdre confiance. Ils comptent sur toi comme tous les acteurs d'une filière que tu es peut-être en train de réveiller. Tu joues collectif parce que tu n'imagines pas la réussite autrement que par le partage. Curieux, ambitieux, tu illustres tout ce qui fait la singularité de la France, de ses talents, de son aura ou encore de ses réussites en régions ou à l'international. Tu veux être utile à la société française, et peut-être même à la marche du monde. Tu n'as pas froid aux yeux. Tu vas au bout des choses, tu approfondis le débat, tu défies la norme. Tu sors du cadre. Tu rends l'impossible possible. Sans compromis, tu veux réconcilier entreprise, économie et société.



Tu te reconnais dans ce texte ? Alors saisis ta chance, bouge ta France et participe aux Trophées #LetsgoFrance !

Les trophées #LetsgoFrance récompensent tous ceux qui innovent en France au service des enjeux planétaires, sociétaux et environnementaux, dans six catégories :

- La France qui rayonne à l'international,

- La France modèle d'économie durable,

- L'industrie française qui réussit,

- La France sociale et solidaire,

- La France et le défi des nouveaux services,

- Générations #LetsgoFrance pour tous les étudiants-entrepreneurs.

Pour accompagner votre développement concrètement, nous mettons en jeu des prix utiles :

Une vidéo de présentation de votre projet,

Une interview dans les colonnes de Forbes

Un accompagnement par Business France

Un accompagnement par l' INPI

Un accompagnement par la plateforme Smart-Up de PwC,

La participation aux nombreux événements thématisés de PwC pendant un an, des heures de coaching avec un expert PwC.

Une session de formation à la Lead Academy

Start-ups, TPE-PME-ETI, Grands groupes, Intrapreneurs, Fédérations professionnelles, Associations, Citoyens, et tous ceux qui portent l'innovation - économique, sociale culturelle, environnementale etc. - en France : nous vous attendons sur letsgofrance/concours.