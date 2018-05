Yannick Alléno remporte les Victoires des Autodidactes 2017

Il ne brille pas qu'au firmament de la haute gastronomie : Yannick Alléno, chef parisien - trois étoiles au Guide Michelin - et fondateur du mouvement culinaire Cuisine Moderne, a été salué, le 25 mai à l'Hôtel de Lassay à Paris, par le monde des affaires, avec le prix national des Victoires des Autodidactes 2017 décerné par le groupe d'audit et de conseil Mazars, associé au Harvard Business School Club de France. Une récompense qui met à l'honneur l'esprit entrepreneurial, l'audace et la détermination dont font preuve des entrepreneurs et des dirigeants autodidactes d'ETI et de PME partout en France.

Ce qui a séduit le jury ? « Yannick Alléno se distingue parce que c'est un véritable entrepreneur, qui a étendu son affaire bien au-delà d'une cuisine et d'un restaurant », souligne Charif Debs, coordinateur des Victoires des Autodidactes. « Il a d'abord développé des concepts, tels que le Terroir Parisien, qu'il a ensuite 'scalés', pour les faire rayonner partout dans le monde. Il a en outre développé une technique brevetée et, de façon générale, a créé un univers de marque autour de son nom et de ses créations », détaille-t-il. Le tout sans être passé par une école de commerce pour apprendre l'art de la gestion. Bref, cet entrepreneur ambitieux « a été particulièrement curieux » et a su apprendre en écoutant et en appliquant les préceptes des nombreux hommes d'affaires qu'il a eu l'occasion de rencontrer lors de leur passage dans son restaurant.

Seize restaurants et 1200 collaborateurs à travers le monde

Le parcours de Yannick Alléno jusqu'au succès, c'est l'histoire d'un enfant, qui, en banlieue parisienne, passait son temps dans les cuisines des bistrots familiaux. A 15 ans, il débute sa carrière auprès des grands noms du métier pour affiner son art, puis se hisse au sommet, parmi le club restreint des plus grands chefs de cuisine dans le monde. Chantre d'une gastronomie qui marie la grande cuisine française et l'innovation, celui qui avait initié en 2013 le courant gastronomique Cuisine Moderne, a mis au point, entre autres, une technique brevetée de l'Extraction® qui permet de sublimer les sauces.

Accumulant les étoiles au Guide Michelin - son vaisseau amiral, Alléno Paris, au Pavillon Ledoyen, et Alléno Courchevel, au Cheval Blanc, en ont obtenu chacun trois - Yannick Alléno a pris le parti de les « exporter ». Pari réussi. Aujourd'hui, son groupe de restauration, cofondé en 2008 avec Florence Cane, qui décline l'art de vivre de Yannick Alléno à travers ses concepts de restaurants, mais aussi ses ouvrages et un magazine dévolu aux coulisses de la profession (Y.A.M.), prospère bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Alléno Marrakech, les restaurants typiquement parisiens STAY à Dubaï et à Séoul, les bistrots Terroir Parisien à Hong Kong comme à Shanghaï sont autant d'étapes dans une aventure entrepreneuriale qui porte haut - et loin - les couleurs d'une cuisine française innovante.