Les étapes de l’ouverture d’un compte bancaire en ligne

Première étape : Trouver l'offre qui vous correspond !

La première étape pour ouvrir un compte via Interner consiste bien entendu à trouver la banque en ligne et l'offre bancaire qui vous correspondra le mieux. Il existe en effet différentes enseignes bancaires vous proposant des tarifs et services avantageux, mais vous devez aussi tenir compte d'autres critères importants comme les conditions d'éligibilité de chacune de ces enseignes.

En plus des conditions classiques comme le fait d'être majeur, de résider en France et de ne pas être interdit bancaire, on vérifiera les conditions de revenus et/ou de domiciliation des revenus dont vont notamment dépendre l'octroi de certains produits et services gratuits comme la carte bancaire.

Si la domiciliation des revenus n'est plus aujourd'hui exigée par aucune banque en ligne, il vous faudra en effet souvent justifier d'un revenu minimum mensuel pour avoir droit à certaines offres à tarifs préférentiel ou gratuites. Dans le cas où vos revenus ne sont pas suffisants, vous aurez cependant la possibilité de souscrire à une offre de compte en ligne en effectuant un dépôt d'un montant minimum à l'ouverture du compte.

Deuxième étape : Remplir un formulaire en ligne !

Lorsque vous aurez choisi votre banque en ligne, il vous suffira de remplir un simple formulaire sur Internet pour demander l'ouverture de votre compte courant. Vous devrez bien entendu y renseigner vos noms, prénoms, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse email ainsi que le montant mensuel de vos revenus.

Une fois ce formulaire rempli, vous pourrez le signer électroniquement. Ce système fonctionne par l'envoi d'un sms sur votre mobile avec un code à renseigner ensuite sur le site de votre banque en ligne et qui servira à valider votre accord.

Notez ici que, dans le cas où vous souhaiteriez profiter d'une offre promotionnelle ou d'une offre de bienvenue proposée par la banque en ligne que vous aurez choisie, vous devrez inscrire un code dans ce formulaire et avant de le valider.

Bien entendu, le formulaire de demande d'ouverture de compte en ligne seul ne suffit pas et vous devrez également transmettre quelques pièces justificatives à votre banque. La plupart des banques en ligne vous permettent de déposer ces documents par voie numérique et dans un espace personnel sécurisé mais vous pouvez aussi les envoyer par voie postale.

Parmi les documents que vous devrez fournir on retrouve :

Un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport ou titre de séjour)

Un justificatif de domicile comme une facture Internet, une facture d'eau, d'électricité ou de gaz, une attestation d'assurance habitation ou un avis d'imposition.

Un justificatif de revenus comme le dernier bulletin de salaire ou avis d'imposition.

Un modèle de signature manuscrite sur une page blanche avec vos noms et prénoms si la signature électronique n'est pas proposée par la banque.

L'IBAN de votre compte bancaire actuel qui doit être domicilié en UE et à votre nom.

Troisième étape : Activer votre compte en ligne !

Une fois votre demande d'ouverture de compte et les pièces justificatives transmises, vous allez devoir procéder à l'activation de votre compte bancaire. Quelques jours après la réception des documents demandés, votre banque va en effet vous envoyer une acceptation par sms ou par email. Vous pourrez dès lors vous connecter à votre espace personnel grâce aux identifiants et mots de passe qui vous auront été communiqués.

Il vous faudra alors, à partir de votre nouveau RIB que vous trouverez dans votre espace personnel, effectuer un premier versement obligatoire dont le montant va varier selon les banques. Bien entendu, vous pouvez verser davantage que le montant qui vous est demandé. Une fois ce versement encaissé sur votre compte, celui-ci sera activé et vous recevrez votre carte bancaire par courrier. Le délai entre le dépôt et la réception de la carte bancaire est généralement de quelques jours seulement. Notons ici que le code confidentiel associé à cette carte vous sera envoyée soit dans un courrier déparé soit mis à votre disposition sur votre espace personnel en ligne.

La dernière étape permettant de vous servir de votre carte bancaire consiste à activer cette dernière. En effet et lors de la réception d'une nouvelle carte, il est nécessaire d'effectuer un premier retrait d'espèces à partir de celle-ci et en composant votre code confidentiel avant de pouvoir l'utiliser pour régler des achats en magasins ou en ligne.