Les meilleures façons de réussir une campagne marketing avec des dépliants

Les dépliants, un outil de communication éfficace

Même si le numérique prend de plus en plus de place dans les investissements publicitaires, le support papier reste un incontournable ! Une fois éditée, une brochure ne doit pas être laissée dans un coin, il faut utiliser au maximum cet outil de communication puissant. Un certain nombre d'entreprises investissent beaucoup d'argent dans la conception et l'impression de leurs brochures et de leurs dépliants, mais ne se préoccupent pas de leur utilisation par la suite. Parfois, ces outils de communication ne sont jamais distribués et se retrouvent au fond d'un entrepôt.

Les brochures et les dépliants font partis des outils de communication primordiaux pour toutes les entreprises ayant un enjeu commercial important. Ils ont autant d'importance que les cartes de visites, les enseignes ou encore le site web.

La distribution est également une étape importante pour bien utiliser vos brochures ou autres dépliants. Il existe de nombreuses méthodes pour distribuer vos brochures aux bonnes personnes, mais elles dépendent directement du domaine d'activité, du public ciblé, de l'objectif de la brochure et du budget.

Comment bien utiliser vos brochures et dépliants ?

Glissez la brochure dans les paquets de vos clients

Si vous gérez une boutique en ligne ou si vous envoyez vos commandes par le biais des services du courrier national ou de sociétés de messagerie, vous pouvez insérer vos brochures dans vos commandes groupées. De cette façon, vous pouvez envoyer des catalogues ou des brochures de produits, des brochures qui comprennent des offres spéciales, des bons ou des coupons.

Une excellente manière de prolonger l'expérience et d'inviter vos clients à revenir sur votre boutique en ligne pour continuer à faire des achats ou à revenir dans votre magasin afin d'utiliser un coupon mis à disposition dans votre brochure.





Soyez visible dans tous les endroits stratégiques

Un dépliant, c'est un peu comme un ambassadeur de votre marque. Pensez à optimiser sa présence pour qu'il soit bien visible dans des lieux stratégiques pour votre compagnie. Il doit pouvoir se démarquer de tous les autres et attirer l'attention au premier regard.

L'un des moyens les plus simples de distribuer vos brochures est de les afficher sur les comptoirs de votre zone d'accueil ou dans d'autres endroits très visibles, en piles ou dans des présentoirs spéciaux. De cette façon, vous encouragez vos clients à les prendre sans avoir le sentiment de demander des informations.

Convenez avec la direction des centres d'affaires d'afficher vos distributeurs de brochures dans leurs locaux. Afin d'accroître l'attrait et la notoriété de votre marque, vous pouvez prévoir un présentoir de brochures sur mesure. Prenez en considération le fait qu'il s'agit également d'une technique de distribution très ciblée, qui est proposée par de nombreuses entreprises de marketing direct.

Un support parfait pour réaliser des mailings ciblés

L'une des méthodes les plus recommandées pour distribuer votre brochure est de les envoyer directement par courrier à une certaine base de données. Vous disposez certainement d'une base de données que vous avez rassemblée à temps ou vous pouvez en louer une. Vous pouvez l'utiliser pour distribuer vos brochures. Notez également que les différentes sociétés de publipostage disposent de leurs propres bases de données qui peuvent être utilisées dans une campagne de publipostage.

Distribuez vos brochures lors de salons/foires/expositions Si vous assistez à un salon, une foire ou une exposition, vous devez disposer de votre matériel de marketing, et pas seulement de la brochure. Vos dépliants et brochures doivent être affichés sur des distributeurs spéciaux, où ils peuvent être facilement vus et pris par le prospect sans effort. Vous pouvez également négocier avec les organisateurs des affaires / expositions / salons pour inclure vos brochures dans le "welcome package" de ces événements ou pour vous permettre de distribuer vos brochures à l'intérieur de ces événements, en échange d'une petite rémunération.

Un support intéressant pour faire du co-branding

Trouvez des entreprises complémentaires et négociez avec leurs dirigeants pour distribuer vos brochures par le biais de leurs plans de distribution (si vous ciblez le même public). Bien entendu, vous devez leur verser une redevance, mais elle sera moins élevée que si vous distribuez vos brochures par vos propres moyens.

Un support idéal pour garder le contact

Si vous organisez régulièrement des journées portes ouvertes ou si vous participez à des salons, le dépliant est la meilleure manière de garder le contact avec les visiteurs tout en leur permettant de repartir avec l'essentiel des informations concernant votre société. C'est l'occasion idéale de présenter votre entreprise, vos produits et vos services aux clients potentiels et de leur distribuer des brochures.