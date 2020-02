Les rubans LED investissent les foyers

Les différents types de ruban LED disponibles en ligne

Les rubans LED proposés sur les boutiques en ligne spécialisées diffèrent en fonction de plusieurs points, à commencer par la luminosité. On distingue d'ailleurs 3 gammes bien distinctes que l'on choisit en fonction du type d'éclairage nécessaire.

Les rubans LED de type 3528 sont constitués de petites LED de très faible luminosité, et sont donc destinés aux éclairages de type présentation. S'il ne peut pas être utilisé pour éclairer une pièce par exemple, le ruban led 3528 a pour avantage de consommer très peu de courant, de l'ordre de 4,8w/m.

Un peu plus lumineux, les rubans LED 5050 servent également d'éléments de décoration, par exemple pour éclairer des présentoirs. Ils consomment un peu plus d'énergie que les 3528 (12w/m). Enfin, les rubans LED 2835 sont les plus utilisés de tous car proposant la luminosité la plus élevée.

On choisit généralement ce type de rubans led pour éclairer des éléments d'intérieur, comme les meubles, les vitrines et des objets de décoration. On utilise aussi les 2835 pour apporter une touche d'ambiance dans une pièce, sachant qu'ils peuvent être soit monochromes, soit multicolores. Les bandes LED 2835 offrent ainsi un meilleur rapport performance/prix.

Ruban LED monochrome ou RGB ?

Les rubans LED vendus en ligne se déclinent également sous deux versions différentes : monochrome ou multicolore (RGB). Les versions monochromes offrent comme le nom l'indique une seule couleur d'éclairage led. Cependant, la température de couleur des LED qui constituent ces rubans peut varier. Une bande LED monochrome blanc peut être ainsi soit en blanc chaud, en blanc froid ou en blanc naturel.

Les rubans LED RGB quant à eux offrent la possibilité de changer la couleur. En effet, contrairement aux monochromes qui sont constitués de LED de la même couleur, la bande RGB est constituée d'une rangée de 3 LED différents (rouge, vert et bleu). En faisant varier ces 3 led de couleurs « primaires » à l'aide d'une télécommande, on obtient une couleur précise.

Ruban LED étanche ou non

Les rubans LED qui sont proposés en e-commerce diffèrent également en fonction de l'utilisation en intérieur ou en extérieur. En effet, certains modèles de rubans dits étanches, comme le néon flexible, ont été spécialement conçus pour résister aux éclaboussures d'eau, voire les gouttes de pluie. On installe ainsi ces derniers pour les éclairages en extérieur, pour décorer une piscine par exemple, ou bien une terrasse. Mais on les utilise également en intérieur, dans la cuisine ou encore dans la salle de bain, où les bandes LED non-étanches peuvent se détériorer à cause de l'humidité.