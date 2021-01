Looping Baby, une PME familiale du sud-ouest sort la 1ère poussette compacte en polyester recyclé

Care for the planet : une poussette naissance éco-responsable

Looping décide d'ajouter une nouvelle dimension à la poussette : l'éco-responsabilité. La Navy Blue est proposée en polyester recyclé. La Squizz 3 est conçue dans un but de progression des ambitions écoresponsables : zéro emballage plastique, zéro scotch, zéro colle et zéro protection en polyester. Looping a décidé d'enlever tout le plastique à usage unique et de le remplacer par du carton. Même s'il y a encore du chemin à faire, Looping désire, dans un futur proche, pouvoir proposer une poussette Made in France.

La Squizz 3 une poussette compacte naissance qui innove en écoutant les parents

"Je m'occupe aussi du service après vente pour entendre directement des parents leurs retours à propos de notre poussette pour l'améliorer chaque année. " (Audrey)

Elle est la seule poussette qui bénéficie d'un pliage et d'un dépliage à une main. Très pratique quand on tient bébé dans les bras. Le système est pensé autant pour les droitiers que pour les gauchers.

Elle est la seule poussette compacte qui possède des grandes roues.

Elle est l'unique poussette qui se tire comme une valise cabine pour les parents qui aiment voyager.

Elle est la seule poussette contenant un pare soleil anti-UV UPF 50+ intégré dans le canopy.

Elle est la seule poussette à posséder une boucle de harnais magnétique spécialement conçue pour se clipser tout seul lorsque l'on installe bébé.

En plus de son design plus épuré, la poussette nouvelle génération est composée d'une housse d'assise amovible et lavable. Son dossier s'incline d'une seule main et la profondeur de son siège est réglable pour le plaisir des enfants. En bref, ce sont pleins de nouvelles qualités non négligeables qui rendent l'interaction avec la poussette bien plus agréable qu'elle ne l'était déjà.

On ne change pas une équipe qui gagne

Être bien équipé pour bébé, c'est important. L'univers Squizz de Looping Baby propose divers produits complémentaires qui s'adaptent parfaitement avec la poussette : l'irremplaçable nacelle qui sert de lit pour emmener bébé partout les premiers mois, le cosy ultra léger pour simplifier les trajets en voiture, la Squizz board pour les frères et sœurs, l'extension de poignée pour les grands, et pleins d'autres encore. La Squizz fait face à toutes les saisons : les roulements de la poussette sont étanches et résistent au sable (de quoi ravir les amateurs d'activités extérieures) et avec ses suspensions infaillibles, peu importe la qualité de la route, la poussette amortit les coups. Enfin, son large châssis offre plus de stabilité et son grand panier permet de stocker toutes les affaires de bébé.