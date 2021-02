Misez sur la technologie des caméras de surveillance IP

Caméras IP de surveillance : un dispositif adapté aux zones commerciales

Dans les zones marchandes étendues, les restaurants, les cafés, les boutiques, les gares et les aéroports, la fréquentation humaine est parfois difficile à contrôler uniquement par la seule présence des vigiles. En effet, ces personnels de sécurité se chargent de filtrer le flux des clients et de surveiller les possibles actes malveillants, les pillages et le vandalisme. Le rôle des agents de sécurité est donc dissuasif, mais ne peut se substituer à la présence efficace et permanente de la vidéosurveillance. En fait, les deux dispositifs de sécurité se complètent. Les caméras IP de surveillance peuvent effectuer un scan complet des visites des clients et représenter un moyen d'évaluation du nombre de personnes présentes dans un magasin à un moment donné. En cas de vol ou d'agression, les images filmées par une caméra de surveillance IP constituent une preuve formelle et difficilement contestable.

D'après la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), les images enregistrées ne sont visionnées que par les agents de sécurité. Ces derniers peuvent ainsi disposer des éléments nécessaires pour agir et prévenir la police si nécessaire. Les images sont conservées pendant une durée d'un mois et peuvent être réclamées par la justice en cas de procédure pénale. Un tel dispositif de contrôle s'utilise le jour comme la nuit et en intérieur comme en extérieur. Ainsi, une caméra de surveillance extérieur représente l'oeil permanent du centre commercial, car elle voit absolument tout ce qui se passe dans les zones de circulation des clients et sur le parking. La vision nocturne de certaines caméras de surveillance IP peut aller de plus de 10 mètres jusqu'à 200 mètres.

Caméras IP de surveillance : un outil pour la sécurité dans les entreprises

Les caméras IP de surveillance s'utilisent en entreprise afin de protéger les locaux et les lieux de stockage de marchandises. Elles sécurisent également le personnel et facilitent le travail des équipes sur-place. Ainsi, le personnel d'une société peut communiquer, obtenir des informations ou disposer d'un outil de surveillance sans avoir besoin de se déplacer. Les caméras IP de surveillance sont robustes et résistent aux agressions climatiques (pluie, vent, etc.). Elles disposent aussi d'une qualité optimale de son et d'image afin de répondre à toutes les attentes (vision infra rouge, vision rotative ou en haute résolution afin de voir des détails précis avec un zoom, etc.).

Si une situation anormale se produit, il est possible de déclencher un système d'alarme par l'intermédiaire d'un mécanisme d'activation à distance accessible depuis n'importe quel appareil connecté (ordinateur, tablette, téléphone portable, etc.). Enfin, les nombreux avantages offerts par les caméras IP de surveillance permettent de stocker facilement des images sur n'importe quel serveur informatique et de réduire grandement les frais de surveillance et de maintenance des stocks en entreprise.

Caméras IP de surveillance : un atout de taille pour les particuliers

Lorsque vous vous absentez de votre domicile, vous avez besoin de sentir votre famille en sécurité. C'est la raison pour laquelle les caméras IP de surveillance permettent de filmer 24h/24 les pièces de votre maison, votre porte d'entrée mais aussi votre jardin ou encore votre garage. Les différents modèles de caméras IP restent abordables au niveau financier.

En outre, l'installation d'un système de vidéosurveillance à domicile vous aide à obtenir une réduction sur le coût de votre mensualité d'assurance habitation. Grâce à l'intelligence artificielle, vous êtes assuré de surveiller à distance la présence de vos enfants au domicile après la fin de l'école ou bien de surveiller les conditions de vie de votre animal de compagnie préféré en votre absence. Ainsi, certaines caméras différencient les mouvements d'un animal de ceux d'un humain, par exemple. La vidéosurveillance est aussi un moyen de sécuriser une personne fragilisée. L'installation d'un tel dispositif peut préserver l'indépendance d'une personne âgée en permettant son maintien à domicile. En vérifiant régulièrement à distance l'état général de votre parent, vous évitez ainsi de devoir le placer dans un établissement spécialisé. Enfin, l'installation de caméras IP de surveillance ne présente pas de difficultés particulières et leur présence demeure très discrète afin de prévenir les risques de cambriolages. En toutes circonstances, vous disposez d'un outil de contrôle non-stop pour surveiller les allées et venues à votre domicile.

Dans une société de plus en plus digitalisée, les caméras IP de surveillance représentent des solutions intelligentes et perfectionnées de vidéosurveillance. Pour disposer d'un service de grande qualité, contactez une société apte à assurer votre sécurité et celle de votre entourage au quotidien.