PER : qu’est-ce que c’est concrètement  ?

La période de la retraite reste l’une de celles pendant lesquelles, a priori, toute personne éprouve plus ou moins des difficultés financières. Mais fort heureusement, il est possible d’y remédier au travers d’un plan d’épargne retraite (PER). Mais un PER, qu’est-ce que c’est ? Quels sont ses produits et en quoi ces derniers diffèrent-ils l’un de l’autre ? Toutes ces questions trouveront des réponses claires et concises à travers cet article.