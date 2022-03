Qu’est ce qu’un pense-bête en ligne ?

Pense-bête en ligne : un outil aux multiples fonctionnalités

Aujourd'hui, ces autocollants pratiques ont trouvé leur place sur les bureaux de nombreux ordinateurs et sur le Web. Les pense-bêtes en ligne sont l'équivalent numérique des Post-it, et nous aimons leur efficacité simple. Actuellement, la note adhésive numérique peut voyager avec vous directement sur votre bureau d'ordinateur, ou bien grâce à des applications dédiées ou à des tableaux de pense-bêtes en ligne. Vous pouvez partager vos idées dignes d'être notées et utiliser des pense-bêtes collaboratifs en ligne avec vos collègues, où qu'ils se trouvent.

L'un des avantages de la mise en ligne de vos notes adhésives est que vous n'êtes pas limité aux seules notes textuelles. Vous pouvez épingler des vidéos, des photos, des clips audio et bien plus encore. Tout ce qui vous inspire au cours de votre séance de brainstorming peut se retrouver sur votre tableau ce qui permet encore plus d'associations d'idées créatives.

Les fonctions en temps réel permettent à votre équipe de voir chaque commentaire, mention, chat et réaction emoji dès que ces interactions sont ajoutées sur votre tableau. Certaines plateformes offrent aux utilisateurs des intégrations d'autres applications telles que Google Drive. Cela permet de modifier et partager vos notes à l'aide des applications que vous connaissez et aimez déjà.

Partager des idées facilement avec les pense-bêtes en ligne

L'utilisation de notes autocollantes numériques est un excellent moyen de partager des idées au travail, permettant aux équipes et aux individus de rester organisés et de maîtriser leur charge de travail. Voici quelques uns des avantages de leur utilisation :

Facilement accessible

L'utilisation de pense-bêtes en ligne est facile pour toute personne ayant accès à un ordinateur et à Internet. Grâce à des plateformes ou applications Cloud, plusieurs personnes peuvent se connecter au même espace et interagir dans le même tableau.

Organisez et coordonnez les couleurs

Les notes autocollantes permettent aux employés d'organiser et de coordonner des couleurs pour représenter différents aspects d'un projet. Cela peut s'avérer très utile si un projet à long terme comporte de nombreuses parties mobiles et que différents éléments nécessitent des séances de brainstorming ou de création distinctes.

Utilisez moins de papier

L'un des principaux avantages du travail avec des notes autocollantes en ligne - et des outils de création en ligne - est que vous utiliserez moins de papier. Il est également plus facile de supprimer les notes non désirées plutôt que de devoir les ranger et les jeter physiquement par la suite.

Emportez-les partout où vous allez

Si vous souhaitez rencontrer une autre équipe et partager les idées dont vous et vos collègues avez discuté, vous n'avez pas besoin d'emporter toutes vos notes physiques avec vous. Il suffit de partager des pense-bêtes en ligne avec d'autres personnes directement ou de les afficher sur votre ordinateur portable ou un autre appareil. C'est l'un des avantages de l'utilisation d'outils de création en ligne, car vous pouvez les emporter partout où vous allez, au lieu de devoir transporter une pile de notes matérielles lors des réunions.

L'utilisation de notes en ligne présente des avantages évidents en matière de travail collaboratif et créatif. Alors, n'hésitez pas à déployer toutes leurs fonctionnalités en ligne et de manière collaborative.