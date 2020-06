Qu’est-ce que l’immobilier digital ?

L'émergence digitale dans l'immobilier ne date pas d'hier. Les premières annonces de location sur Internet sont apparues dans les années 90, suivies par le développement de nouvelles structures digitales dédiées, notamment, à la gestion immobilière en ligne. Depuis, le secteur immobilier n'a pas cessé de se digitaliser et aujourd'hui, il est même possible d'effectuer une visite virtuelle de votre futur appartement.

L'adoption du tout-numérique a également permis la création de nouvelles tendances d'épargne et a provoqué un engouement sans précédent pour les SCPI de rendement, l'autre nom de l'immobilier digital.

L'immobilier digital sous forme des SCPI de rendement permet aux épargnants de devenir propriétaires d'un vaste patrimoine locatif et de percevoir en contrepartie de leur investissement initial des loyers nets, pour améliorer leur train de vie ou préparer leur retraite.

Pourquoi préférer l'immobilier digital à l'immobilier physique ?

L'immobilier locatif physique connaît un véritable désamour auprès des Français, en raison de nombreuses contraintes de gestion dont il est à l'origine : recherche de locataires, entretien, sans parler des aléas immobiliers tels que les dégradations, les gros travaux ou les mauvais payeurs.

Les épargnants préfèrent alors d'investir leur argent en immobilier digital au travers des SCPI de rendement : en effet, le parc immobilier dont vous devenez propriétaire en achetant des parts de SCPI est totalement géré par une société de gestion, exerçant sous le regard vigilant de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ainsi, les épargnants jouissent des rendements compétitifs de la pierre, sans en subir les contraintes.

L'immobilier digital a également l'avantage d'être fortement diversifié sur de nombreuses thématiques, notamment la santé, la logistique, le E-commerce, les bureaux ou l'éducation. Situés dans diverses secteurs géographiques et occupés par une multitude de locataires prestigieux, les immeubles locatifs de chaque SCPI bénéficient d'une puissante mutualisation, synonyme de pérennité.

L'immobilier digital sous forme des SCPI de rendement génère un loyer régulier et indéfini dans le temps, ce qui permet aux épargnants de préparer sereinement des évènements futurs tels que le départ à la retraite ou les études supérieures des enfants. Les loyers sont versés aux associés porteurs de parts à échéance mensuelle ou trimestrielle.

Comment investir dans l'immobilier digital ?

Il serait inimaginable d'acheter de l'immobilier digital ailleurs que sur Internet. Depuis l'apparition des plateformes digitales, comme par exemple le leader français LA CENTRALE DES SCPI, il est possible d'investir en parts de SCPI sans sortir de chez soi, à l'aide de son ordinateur ou de son smartphone.

En quelques clics seulement, vous pouvez souscrire à l'immobilier digital à travers les SCPI de rendement tout en bénéficiant de l'appui gratuit d'un expert dédié. Les consultants vous aident dans le choix des meilleurs SCPI de rendement et vous guident dans toutes les démarches administratives ou fiscales.

« Toute la souscription en parts de SCPI se fait de manière dématérialisée sur des plateformes dédiées. Quelques semaines après l'investissement en immobilier digital, l'épargnant reçoit une attestation de propriété digitale, comme pour un achat immobilier traditionnel. Grâce à sa simplicité et ses performances, l'immobilier digital gagne du terrain dans le patrimoine des Français. » indique Gabriela Kockova, manager au sein d'une start-up parisienne dédiée à la SCPI.

Vous pouvez également stocker toutes vos SCPI dans un agrégateur SCPI en ligne, de manière sécurisée et gratuite.

Quelle SCPI choisir pour investir en immobilier digital ?

Les consultants spécialistes de la pierre sous sa forme numérique, ont communiqué leur sélection de SCPI coup de cœur pour investir en immobilier digital :

La sélection de La Centrale des SCPI pour investir en immobilier digital :

Acheter des parts de la SCPI Eurion pour investir en immobilier digital

Dédiée à l'immobilier diversifié au sein de la zone euro, la SCPI Eurion, dernière-née du groupe Corum Asset Management, compte parmi ses acquisitions un commerce loué à Aldi (alimentaire) et un immeuble de bureaux, loué à Google (technologie). Elle a la particularité de verser un loyer mensuel aux associés.

Acheter des parts de la SCPI Pierval Santé pour investir en immobilier digital

La SCPI Pierval Santé, gérée par Euryale Asset Management, se positionne sur une thématique d'avenir et prometteuse : la santé. A travers ces investissements immobiliers, elle permet de répondre aux besoins sociétaux, liés aux problématiques démographiques telles que le vieillissement des populations en Europe ou encore le développement des maladies neurodégénératives.

Acheter des parts de la SCPI Corum XL pour investir en immobilier digital

Fortement diversifiée, la SCPI Corum XL investit dans l'immobilier professionnel au sein de la zone euro, mais également en dehors de celle-ci, au Royaume-Uni, en Pologne et en Norvège. La SCPI Corum XL du groupe Corum AM permet alors aux épargnants d'investir dans l'immobilier digital dans toute l'Europe. Cette SCPI européenne délivre également un loyer mensuel.

Acheter des parts de la SCPI Activimmo pour investir en immobilier digital

Précurseur dans son domaine, la SCPI Activimmo est dédiée à 100% à l'immobilier de logistique. C'est d'ailleurs l'explosion des commandes en ligne et la spectaculaire croissante des géants du commerce numérique qui a favorisé l'essor des SCPI logistique et E-commerce en 2020.

Acheter des parts de la SCPI Epargne Pierre pour investir en immobilier digital

Avec une capitalisation supérieure à 1 milliards d'euros, la SCPI Epargne Pierre dénombre actuellement plus de 400 locataires et près de 200 actifs dans son parc immobilier. Présente dans toutes les régions françaises et sur toutes les typologies d'actifs, elle dispose d'un patrimoine fortement diversifié et mutualisé.

Avec les performances prévisionnelles attractives pour l'année 2020 supérieures aux autres placements d'épargne, l'immobilier digital sous forme de SCPI devient la tendance à ne pas manquer pour placer son argent de façon efficace et durable.

« Les SCPI de rendement ont d'ailleurs démontré leur résilience face aux aléas économiques, en maintenant leurs rendements au 1er trimestre 2020, alors que nous avons en parallèle assisté à un effondrement de la Bourse. De nombreux épargnants après avoir effectué leurs rachats d'assurance-vie en fonds en euros, investissent dans l'immobilier digital pour obtenir ainsi un complément de revenu. » indique Laurent Fages, consultant sénior au sein d'une fintech française.

Découvrez en vidéo ce qu'est l'immobilier digital :

*Afin de savoir si la SCPI correspond à votre profil d'investisseur et à vos objectifs, il est recommandé de réaliser un bilan patrimonial avec l'un de nos consultants.

Avertissement concernant la SCPI Corum XL

Comme tout investissement immobilier, la liquidité de la SCPI CORUM XL est limitée, le capital et les revenus non garantis.

Le risque lié aux cours des devises accroit le risque sur les revenus et le capital.

Avant tout investissement, vérifiez qu'il est adapté à la situation patrimoniale de l'épargnant et à ses objectifs d'investissements.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.