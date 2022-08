Quand réservez votre séjour à Courchevel  ?

Que faire pendant un séjour à Courchevel ?

Courchevel est la destination idéale pour les personnes à la recherche du calme et de la sérénité. Mais pas que. Si vous faites partie des amoureux des sports en hautes montagnes, en quête de challenge, d'activités extrêmes et des plaisirs intenses, c'est l'endroit idéal pour vous. Cette vallée vous réserve souvent de passionnantes surprises. Le programme d'animations à Courchevel est très varié. C'est un cocktail d'activités qui peut s'adapter à tous les goûts. Une longue liste de plaisirs vous attend sur les multiples sites de cette vallée magique aux portes du Parc National de la Vanoise. En été, vous allez pouvoir profiter d'une descente à vélo dans le Bike Park de Courchevel, de randonnées autour du lac de la Rosière et au cœur de la vallée des Avals, passez des moments nocturnes magiques au refuge des lacs Merlets ou encore réaliser des selfies en grimpant le sommet de Saulire. En optant pour un séjour à Courchevel, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur de nombreuses visites guidées, des festivals de jeux vidéo ou de cinéma ou encore des spectacles pyro-symphonique. En hiver, les différentes pistes de ski et de snowboard pour tous les niveaux pourront accueillir les skieurs et snowboardeurs novices ou confirmés. Avec, évidemment, les repas traditionnels à base de tartiflette, raclette ou fondue pour faire le plein d'énergie et de bonne humeur après une journée de dépense physique sur les pistes.

Mais avec toutes ces activités, quelles serait la meilleure saison pour réserver un séjour à Courchevel ?

Vacances à Courchevel : quelle est la meilleure saison ?

Bien évidemment, on ne programme pas de vacances sans se renseigner sur la destination choisie. Donc, quand partir à Courchevel ? Quel que soit le moment choisi pour visiter cette station savoyarde, été comme hiver, il existe toujours quelque chose à faire dans ce bel endroit. Pour les adeptes des vacances d'hiver et les amoureux de la poudreuse, je vous conseille donc de partir profiter de son domaine skiable qui se targue de ses 600 km de pistes. Vos attentes seront ainsi amplement satisfaites. Si vous êtes donc accompagnés d'enfants, il est conseillé de choisir les espaces Easy Rider. C'est un endroit idéal pour les novices avec des pentes de pistes faibles et un espace large. Vous pourrez aussi profiter d'une offre étoffée avec 8 espaces snowparks et de nombreux autres endroits ludiques destinés à tous les publics.

Pour la période estivale, les températures sont agréables et tournent autour de 20°C et les soirées sont légèrement fraîches. En été, un séjour à Courchevel vous permettra de découvrir la nature sauvage et les neiges éternelles de la montagne. Dans les alentours de cette belle vallée, vous pourrez vous adonner à vos activités préférées, dont du canyoning et du rafting. Des randonnées glaciaires s'offrent à vous sur des espaces mêlant verdure et fraîcheur des glaciers de la Vanoise.

Quels gestes adopter en hautes montagnes ?

En optant pour ces endroits féériques, on est souvent tentés d'évoquer la question de la préservation de la nature. Les stations de ski ne ménagent aucun effort pour sensibiliser quant aux gestes écologiques à la montagne. Dans un premier temps, il est notamment conseillé d'opter pour le covoiturage ou le train pour se déplacer à la station. Les transports ayant un impact important sur le réchauffement de l'air en montagne et la perturbation de l'équilibre animal, choisir un mode de transport plus respectueux de l'environnement permet la préservation écologique de Courchevel. En effet, la faune et de la flore de Courchevel doivent être protégées, les activités de vacances doivent donc limiter au maximum l'impact négatif sur le microcosme animal et végétal de la montagne.

Les vacanciers sont aussi invités à jeter leurs déchets dans des poubelles et d'apporter un cendrier portable sur eux au lieu de jeter les mégots dans la neige. Des collectes de déchets sont d'ailleurs organisées en fin de saison pour mettre à contribution les vacanciers souhaitant apporter leur aide dans la conservation de l'équilibre de Courchevel.

Grâce à ces pratiques, la préservation de l'équilibre écologique de la montagne peut être assurée, gardez donc les bons réflexes.

Opter pour un séjour à Courchevel, c'est choisir l'excellence. Cet endroit si particulier et spécial vous permettra d'y passer un séjour de rêve avec des activités passionnantes et attrayantes. Si vous voulez faire le plein d'énergie avant la rentrée, vous n'avez pas d'autres choix qu'un bon bol de fraîcheur en haute montagne. N'oubliez pas de respecter les consignes de gestion des déchets pour assurer la sauvegarde de ce petit paradis naturel.