Quels sont les différents types de métiers du secteur immobilier ?

Pourquoi s'orienter vers le domaine de l'immobilier ?

Si vous cherchez un emploi dans l'immobilier, sachez que vous devrez travailler en collaboration avec différents corps de métiers, allant du négociateur au conseiller de vente. Au-delà de l'agence immobilière à proprement parler, de nombreux métiers gravitent autour de ce domaine, comme la promotion immobilière, l'architecture, les métiers du bâtiment ou encore l'urbanisme. Si vous souhaitez vous orienter vers les métiers de l'immobilier, que vous soyez étudiant ou que vous envisagiez une reconversion professionnelle, voici tout ce qu'il faut savoir sur le secteur de l'emploi en immobilier. Par ailleurs, sachez que vous pouvez également devenir franchisé si vous souhaitez gérer votre propre agence immobilière tout en profitant d'un réseau important. C'est notamment ce que vous propose Keymex, spécialiste des métiers de l'immobilier.

La transaction immobilière

La transaction immobilière désigne les interactions entre l'offre et la demande en termes de biens immobiliers. Elle fait donc référence à l'achat et à la vente de biens immobiliers à destination des particuliers, des entreprises ou de l'état. La transaction immobilière met donc en relation un propriétaire qui souhaite vendre son bien et un acheteur qui souhaite acquérir un bien. Le prix de l'immobilier est fixé en fonction de l'équilibre entre l'offre et la demande, ce qui explique pourquoi les prix dans les grandes villes et les capitales sont si élevés. Ces prix sont cependant régulés par l'état dans certaines situations. Différents emplois de l'immobilier collaborent dans ce domaine :

L'agent immobilier, intermédiaire entre l'offre et la demande (d'achat ou de location)

Le conseiller en transaction immobilière, qui conseille les vendeurs et les acheteurs en fonction de l'implantation et de la localisation du bien.

Le mandataire immobilier, qui est un agent commercial indépendant. Celui-ci intervient aussi bien pour de la négociation que pour des marchés spécialisés.

Le négociateur immobilier, qui, comme l'intitulé de son poste l'indique, négocie les ventes et les achats de biens immobiliers.

Le notaire, qui s'occupe de l'établissement des contrats entre le vendeur et l'acheteur

Le responsable d'agence, qui met en relation les professionnels, les vendeurs et les acheteurs de biens immobiliers.

La gestion immobilière

L'emploi dans l'immobilier comprend aussi les métiers de la gestion immobilière. Celle-ci correspond à l'action de gérer un patrimoine immobilier afin de préserver sa valeur et de l'adapter à son environnement et à ses changements. En termes d'emploi immobilier, différents métiers collaborent afin de permettre une gestion immobilière optimale.

L'administrateur de biens, qui assure la gestion locative des biens immobiliers

Le gestionnaire de biens immobiliers s'occupe des aspects techniques de la gestion immobilière (juridiques, comptables, etc.)

Le gestionnaire locatif, qui gère tous les aspects de la location (états des lieux d'entrée et de sortie, paiement des loyers, etc.)

Le juriste en droit de l'immobilier

Si vous êtes à la recherche d'un emploi dans l'immobilier, n'hésitez pas à contacter des professionnels qui travaillent déjà dans ce secteur afin qu'ils vous parlent de leurs expériences dans le domaine. Cela vous permettra d'appréhender votre métier de prédilection de manière optimale et de comprendre tous les aspects de ce métier. En effet, il est nécessaire de ne pas idéaliser un métier et de négliger certains aspects de celui-ci.