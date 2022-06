Regroupement de crédit : mode de fonctionnement et avantages

Quel est l'intérêt d'un regroupement de crédit ?

Le regroupement de crédit est une opération qui permet de rassembler tous ses prêts en cours de façon à n'avoir plus qu'une seule mensualité à rembourser. Cela concerne aussi bien les crédits immobiliers que les prêts personnels et professionnels, les crédits à la consommation... Certains établissements bancaires acceptent même d'y intégrer certaines dettes. Regrouper ses crédits permet donc de simplifier la gestion de ses comptes financiers et de pouvoir plus facilement anticiper ses dépenses.

Comment se déroule un regroupement de crédit ?

Pour procéder à un rachat de crédit, on commence par calculer le montant total des sommes empruntées. On procède également à l'analyse des charges courantes du ménage. Le but est de connaître avec exactitude le taux d'endettement, le reste à vivre et, éventuellement, la capacité d'emprunt de ce dernier.

Le taux d'endettement est le critère le plus important pour obtenir un rachat de crédit et il ne doit pas dépasser un tiers de la totalité des revenus du ménage. D'autres points sont également pris en compte :

Le profil et la situation professionnelle des demandeurs

Leur situation familiale

La façon dont ils gèrent leurs comptes bancaires

Leur capacité d'épargne

Les situations les plus stables sont bien évidemment celles qui auront le plus de chances d'obtenir une réponse positive. Des demandeurs disposant de CDI seront donc avantagés par rapports à des personnes en CDD ou des indépendants. Il est également possible de se faire aider par un courtier spécialisé qui saura dénicher les meilleures offres.

Pourquoi avoir recours à un rachat de crédit ?

Le but principal du rachat de crédit est de permettre aux familles d'avoir des charges mensuelles allégées. Il s'agit donc d'une solution à sérieusement envisager :

En cas de nouveau projet comme un investissement locatif ou l'achat d'une résidence secondaire, par exemple. La somme nécessaire sera ajoutée aux crédits en cours.

Pour régler une situation de surendettement ou des difficultés à rembourser. Dans ce cas, le regroupement de crédit permet de n'avoir qu'un seul créancier à rembourser et facilite grandement la gestion des dépenses du foyer.

Pour financer des travaux. Une des solutions est alors de se faire racheter son crédit immobilier en intégrant le coût de ces derniers afin d'avoir un taux d'intérêt unique et une seule mensualité.

Quelle que soit la raison pour laquelle le rachat de crédit est demandé, il permettra également de profiter d'un meilleur TAEG (taux annuel effectif global) et de diminuer le taux d'endettement, et cela que les demandeurs fassent appel à une banque ou à un courtier. Le durée du remboursement peut par contre être augmentée, mais cela doit obligatoirement être indiqué par l'organisme bancaire.