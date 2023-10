Salon International du Livre de Riyad 2023 : Un triomphe littéraire sans précédent !

Salon International du Livre de Riyad 2023 : Un événement littéraire important, lancé sous le slogan "Une Destination Inspirante"

Le Salon International du Livre de Riyad, l'un des foires littéraires les plus prestigieuses de la capitale saoudienne, a récemment conclu son édition 2023. Organisé par le Ministère de la culture et la commission de littérature, de publication et de traduction, l'évènement s'est tenu du jeudi 28 septembre au samedi 07 octobre sur le campus de l'Université Roi-Saoud.

Cette année, le salon International du Livre de Riyad a été inauguré sous le slogan "Une Destination Inspirante". L'événement a rassemblé plus de 1 800 maisons d'édition internationales et arabes sur plus de 800 pavillons, avec la participation du Maroc. Chacun d'entre eux a exposé ses dernières créations pour pouvoir offrir une expérience culturelle riche et diversifiée aux visiteurs venus du monde entier.

Plus d'un million de visiteurs ont été enregistrés cette année

L'édition 2023 du Salon International du Livre de Riyad a connu une avancée importante par rapport aux éditions précédentes. Alors que l'édition 2022 avait attiré plus de 900 000 visiteurs, cette année, ce record a été battu. D'après les derniers chiffres, plus d'un million de personnes provenant des quatre coins du monde sont venues visiter le salon. Ce succès témoigne de l'engagement continu des amoureux de la littérature et de la culture envers l'événement.

Le salon a su satisfaire les attentes du public en offrant une expérience littéraire inégalée

L'édition 2023 du Salon International du Livre de Riyad a offert un programme riche et varié. Plus de 200 événements ont été présentés aux visiteurs. Parmi ces évènements, il y avait des séminaires de dialogue où le public pouvait échanger des idées, des soirées de poésie axées sur la créativité poétique, des ateliers de différents domaines de la connaissance, et bien d'autres encore. Et pour satisfaire toutes les catégories de personnes, le salon a mis en place une série d'activités dédiées aux enfants pour booster leur développement et leurs compétences.

Cette année, le salon a également accueilli la conférence internationale des éditeurs durant laquelle plusieurs questions liées à la croissance future de l'industrie du livre et aux défis auxquels le marché de l'édition était confronté ont été abordés. Chaque conférencier a exposé ses idées en proposant des solutions innovantes pour pouvoir affronter ces défis ensemble.

La participation du centre de la langue arabe d'Abou Dhabi (ALC) a aussi contribué à enrichir cet événement. Durant le salon, l'ALC a présenté plus de 600 titres. Son objectif était de diffuser la culture et la littérature arabe au niveau mondial et d'améliorer les échanges avec les leaders de l'industrie de l'édition.

La richesse de l'édition Française et des manuscrits rares ont été mis en avant durant le salon

L'édition 2023 du salon international du livre de Riyad a marqué un chapitre mémorable dans l'histoire de l'événement. Elle a célébré la culture francophone tout en renforçant les liens historiques et culturels entre les deux pays. Parmi les participants au salon figuraient l'Alliance Française et Riyad Accueil. Ce sont des acteurs clés de la scène francophone à Riyad.

Durant l'événement, plus d'une soixante dizaine de maisons d'édition françaises ont pris part à l'initiative "Riyad lit le français". Cette initiative a offert aux visiteurs du salon une occasion unique de s'immerger dans la diversité de la littérature française. Les visiteurs ont eu accès à plus de 2 000 livres de tous genres. Il y avait de quoi satisfaire toutes les envies !

Outre les éditions françaises, le salon a également exposé des manuscrits rares et des objets de collection. Cette exposition a permis de créer une expérience unique pour les passionnés d'histoire et les collectionneurs d'antiquités.

Le Sultanat d'Oman brille en tant qu'invité d'honneur lors du salon

La participation du Sultanat d'Oman en tant qu'invité d'honneur cette année a laissé un souvenir durable dans l'histoire du salon. En effet, sa participation a enrichi l'expérience culturelle de l'événement. Le Sultanat d'Oman a su renforcer les liens culturels et la coopération avec le Royaume. De plus, le pavillon réservé aux omanais a offert une immersion dans la culture nationale du Sultanat d'Oman. Il a mis en avant des ouvrages précieux et des manuscrits rares qui ont souligné la singularité de la culture omanaise.

Bref, la présence du Sultanat d'Oman en tant qu'invité d'honneur a symbolisé l'engagement continu du salon à promouvoir la diversité culturelle et à encourager le dialogue interculturel. Cet événement, couronné de succès, illustre l'importance des échanges culturels entre les diverses nations.

Pour plus d'informations

https://bookfairs.moc.gov.sa/

Réseaux sociaux

https://twitter.com/rybookfair?lang=fr