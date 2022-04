Serrurier à Paris : les clefs du métier

Un métier polyvalent et concurrentiel

La serrurerie au sens strict du terme paraît être une notion simple : un professionnel serrurier est là pour remplacer, changer, réparer des portes et des serrures. Sauf qu'en touchant aussi aux portes sécurisées, aux rideaux métalliques et à différents types de portes et portails sécurisés, il touche aussi au métal. La profession exige donc des compétences en matière de réalisation et d'élaboration de systèmes de fermeture en général.

Conséquence : en même temps que le reste de la société et de systèmes de fermeture de plus en plus sophistiqués, le métier de serrurier Paris comme en province s'est modernisé. Il touche désormais aussi à la domotique. Un aspect technologique est donc venu se greffer à l'approche purement pratique du métier.

Cela a entraîné une plus grande présence d'entreprises technologiques dans le secteur de la serrurerie. Si l'offre est assez grande, la concurrence est désormais plus rude car diverses entreprises se spécialisent dans un domaine qui, à la base, n'étaient pas le leur.

Qualité de l'intervention

C'est le critère numéro un pour toutes les entreprises. La prestation délivrée doit être d'une qualité irréprochable. Certains procèdent à l'ouverture de portes à Paris et dans toute la France en un temps réduit, et garantissent à leurs clients une arrivée sur les lieux dans un délai de 30 minutes à une heure après l'appel initial. Une manière, aussi, de répondre à la concurrence. Mais à quoi bon arriver dans les meilleurs délais sur le point d'intervention sans satisfaire son client ?

Pour les experts du secteur, le service doit être optimal. Ainsi, les équipes de serruriers - au même titre que les plombiers, les chauffagistes, les électriciens et les vitriers - sont qualifiées, formées et équipées de la meilleure des manières pour pouvoir répondre aux attentes de leurs clients.

Pour une ouverture de porte claquée, comme pour une intervention en matière d'électricité ou de verre cassé, les experts du secteur sont dotés de kits de dépanneurs composés d'un matériel de pointe. Les entreprises prennent en effet le parti d'investir non seulement dans des moyens humains, mais aussi dans des moyens techniques nécessaires à une intervention rapide et minutieuse. Cela permet aux dépanneurs et aux techniciens du secteur de maîtriser toutes leurs interventions de A à Z.

Transparence tarifaire

C'est un autre enjeu du marché : être transparent avec les clients, même lorsqu'ils appellent pour une urgence et que le professionnel ne se trouve pas face à la pièce à réparer ou à remplacer. Il est parfois impossible de déterminer le prix exact du service. Néanmoins, quelle que soit la situation, la philosophie est la même : préparer au mieux les clients et ne leur éviter aucune mauvaise surprise au moment de l'intervention et du règlement.