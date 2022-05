TCA Assurances, votre Mandataire Général de Compagnie

Qui est TCA Assurances ?

Sur le marché des assurances professionnelles, TCA Assurances est un acteur bien particulier qui entend bien prendre en charge des besoins précis auxquels sont confrontés des entreprises. Ni compagnie d'assurance ni grossiste en assurance, l'entreprise se dit mandataire général de compagnie. Elle entretient donc une relation privilégiée avec une compagnie d'assurance afin de construire une solution en laquelle elle croit. L'avantage avec ce format, c'est que TCA Assurances jouit d'une pleine autonomie en ce qui concerne les solutions proposées. Ces dernières peuvent ainsi répondre avec précision aux besoins de l'entreprise cliente.

Plus que le fait de trouver un contrat d'assurance qui réponde aux besoins de ses clients, TCA Assurances entend également proposer un accompagnement personnalisé. Les conseils dédiés à la réduction des risques font aussi pleinement partie de sa prise en charge. Il s'agit donc d'un véritable accompagnement qui est mis en œuvre.

Un mandataire général de compagnie spécialiste des risques atypiques

TCA Assurances est caractérisée par le fait qu'elle propose une solution d'assurance sur mesure, mais aussi des conseils adaptés à l'entreprise qu'elle accompagne. Par ailleurs, c'est aussi sa spécialisation qui lui confère un certain succès auprès de nombreuses entreprises. Spécialiste des risques industriels, atypiques et aggravés, elle accompagne depuis plus de 30 ans de nombreuses sociétés pour mettre en œuvre des solutions adéquates à leurs spécificités.

L'activité industrielle est donc au cœur de l'expertise de TCA Assurances qui propose de ce fait une solution de gestion des risques la plus adéquate possible. Pour ce faire, c'est une étroite collaboration avec des ingénieurs et conseillers spécialisés qui est mise en place afin, nous l'avons dit, de proposer des recommandations adéquates dans le but d'agir en préventif et donc de réduire les risques. L'occasion dans le même temps de réduire le montant de la prime demandée. La compréhension profonde des enjeux relatifs à chaque entreprise permet ainsi de mettre en œuvre une solution sur mesure. Protéger le savoir-faire et assurer le développement de chaque client avec une solution personnalisée, voilà ce qui est proposé par TCA Assurances.

Quels domaines d'intervention ?

En tant que spécialiste des risques atypiques et/ou aggravés en entreprise, ce sont de nombreux domaines d'intervention dans lesquels TCA Assurances est en mesure d'intervenir.

L'environnement

Les entreprises dont l'activité est susceptible d'impacter l'environnement sont accompagnées afin notamment de répondre comme il se doit aux normes ICPE ainsi qu'à toutes les réglementations en vigueur. La prévention des risques est alors absolument nécessaire pour l'entreprise, mais aussi pour impacter le moins possible l'environnement en cas d'incident.

Les entrepôts et plateformes logistiques

Entrepôts, quais de transfert, self-stockage et autres nécessitent une expertise sur mesure afin de protéger leurs biens en toutes circonstances et conserver une relation de confiance avec leurs prestataires. Pour anticiper les risques et assurer ce qui s'y trouve, TCA Assurances propose donc une offre adéquate.

La fabrication de matériaux de construction

Ici sont concernées les usines, filatures, forges, métallurgies, chaudronneries, sidérurgies et bien d'autres pour la gestion de leurs risques. Les compétences en ingénierie et en réglementation permettent à TCA Assurances de proposer une solution sur mesure aux entreprises spécialisées dans la fabrication de matériaux de construction.

L'industrie électronique

Autre secteur concerné par l'offre de TCA Assurances : l'industrie électronique. Il s'agit du secteur économique qui produit des appareils électroniques et qui est donc aussi largement présent en France. TCA Assurances accompagne donc ce type d'entreprise face aux enjeux qui leur sont propres !

La ferronnerie

Le travail du fer à la forge représente aussi certains risques auxquels toutes les compagnies d'assurance ne seront pas en mesure de pallier. Avec TCA Assurances, les entreprises du domaine de la forge sont elles aussi protégées avec une solution adéquate.

L'industrie du loisir

Ici, ce sont les parcs à thèmes, les parcs aquatiques, les country clubs, les rage rooms et bien d'autres qui sont concernés. Ces lieux en plein essor ont la particularité d'accueillir un gros volume de public parfois de manière quotidienne, ce qui nécessite la mise en œuvre d'une protection optimale avec une offre d'assurance sur mesure.

Les usines et manufactures

Incendies, explosions, pollutions, risques naturels, risques technologiques, autant de risques bien concrets auxquels s'exposent les usines et manufactures. La proposition de TCA Assurances consiste donc à proposer un contrat avec une offre adaptée à ce risque.

La valorisation des déchets

En ce qui concerne les risques relatifs aux entreprises spécialisées dans la valorisation des déchets, TCA Assurances propose aussi une offre pour répondre à ce besoin. Les centres de tri et autres déchetteries bénéficieront par ailleurs de conseils sur mesure.

Les loisirs de nuit

Discothèques, bars, restaurants, cabarets, clubs privés... Tous ces lieux répondent à des exigences strictes en matière de sécurité et c'est donc aussi une protection adaptée qui sera nécessaire de mettre en œuvre avec une offre d'assurance. Ça tombe bien, TCA Assurances prend aussi en charge ce type d'entreprise.

Les clubs libertins

Enfin, ce sont aussi les clubs libertins qui sont aussi accompagnés par TCA Assurances puisqu'il bénéficie d'équipements bien particuliers comme des hammams, jacuzzis, piscines et autres. Les risques doivent dès lors être évalués et assurés comme il se doit !

Il existe donc un bon nombre d'entreprises qui pourront être accompagnées par l'expertise de TCA Assurances pour faire face à de potentiels risques atypiques et aggravés !

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour en savoir plus sur l'entreprise : https://www.tca-assurances.com/