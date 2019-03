Tout savoir sur la défiscalisation immobilière

En quoi consiste la défiscalisation immobilière ?

La défiscalisation immobilière est un dispositif légal qui permet aux investisseurs de l'immobilier de réduire le montant de leurs impôts. Elle peut s'appliquer à des logements neufs ou anciens, vides ou meublés. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble à but locatif et que vous devez y entreprendre des travaux (l'installation de volets, isolation, changement de mode de chauffage pour un système plus performant, isolation...), vous pouvez déduire jusqu'à 10 700 € de votre revenu global. En plus de la loi Pinel, plusieurs autres dispositifs sont disponibles (loi Malraux, loi DeNormandie, loi Cosse, celui pour Monuments historiques...) Aussi est-il avantageux de tirer parti des réformes de l'immobilier locatif.

Précisions sur les réformes dans les lois reliées à l'immobilier

Le dispositif Pinel vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt allant jusqu'à 21% de votre investissement. Le bien devra toutefois, obligatoirement, être mis en location pour une durée de 12 ans. Pour un bien neuf, la loi exige une durée de location minimale de 6 ans, pour que vous obteniez 12% du montant investi. Le dispositif DeNormandie est alloué aux propriétaires bailleurs qui doivent procéder à de la rénovation sur un immeuble locatif. Une réduction d'impôt de 12 à 21% de l'investissement est accordée en fonction de la durée de location (6, 8 ou 12 ans). Quant au disposition Censi-Bouvard, il ne s'applique qu'aux résidences pour personnes âgées et pour étudiants. Il s'agit d'une réduction d'impôt de l'ordre de 11% du prix du logement, répartie sur 9 ans, avec un plafond d'investissement initial de 300 000 €.

Les avantages à investir dans l'immobilier locatif

Si vous prévoyez un investissement dans le long terme, l'immobilier locatif sera rentable pour vous. Il faut toutefois vous assurer de trouver des locataires sérieux et responsables, pour bénéficier d'un revenu stable à tous les mois. Qu'il s'agisse de constituer un patrimoine ou d'accumuler le capital pour vous acheter une résidence, c'est une valeur sûre. Un immeuble locatif dispose d'une grande facilité de revente, car il génère déjà un revenu passif immédiat ; d'autant plus que son nouvel acquéreur pourra profiter des mêmes avantages fiscaux que le propriétaire précédent.

Le marché de l'immobilier locatif est très vaste et les prix restent encore flexibles. En investissant dans ce domaine à faible risque (grâce à la défiscalisation), vous rentabiliserez votre capital en quelques années.