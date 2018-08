Verisure, un acteur moteur du secteur de la télésurveillance

(Crédits : DR)

Alors que le marché global de la sécurité privée connaît une croissance constante depuis dix ans, le secteur de la télésurveillance est une de ses branches la plus dynamique. Quatre fois plus rapide que la croissance de l’économie française (1,1%), la croissance du secteur s’accélère depuis 2010 pour atteindre plus de 4% en 2016. Dans ce paysage très concurrentiel, un acteur joue le rôle de locomotive : Verisure. Atteignant 23% de croissance en 2017, la société grandit cinq fois plus vite que ses concurrents. De quoi offrir de belles perspectives au secteur de la télésurveillance.