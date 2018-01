Le mentorat, un levier vers l’égalité : duo 3

Nadège Payet-Tisset et Julie Lamy sont toutes deux créatrices d'entreprise, de même génération ; on pourrait se demander dès lors : qui mentore qui ? Et c'est là tout l'intérêt de ce duo atypique qui prouve plus que jamais que n'est pas mentor qui veut et surtout pas par hasard. Nadège a créé sa société spécialisée dans la maintenance industrielle en Afrique en 2004. Forte de sa présence sur le terrain, elle s'investit de plus en plus dans les innovations solaires et la mécanisation agricole pour le monde rural africain. Et puis un jour, il y a un déclic : « j'étais au Niger, installée dans mon confortable hôtel dans lequel je ne manquais de rien et en regardant par la fenêtre, mes yeux se sont posés sur les terrains alentours. Il y avait des huttes et des femmes ; rien d'autre. Je me suis clairement dit, ce n'est plus possible ». Nous sommes en 2007 et dès lors, Nadège forge un projet entrepreneurial axé sur les énergies renouvelables, un écosystème responsable et durable qui œuvre pour l'autonomisation des femmes en Afrique. En grande connaisseuse du terrain, l'idée se développe petit à petit ; au gré des rencontres et des besoins sur place. « J'avais décidé de changer de dimension ; d'oser une nouvelle ambition, celle de concrétiser mes valeurs ». C'est comme cela qu'E-Faitou est né : le camion multiservice dédié au monde rural ; il transforme les récoltes, fait office de boutique de quartier, de centre multimédia et logistique, de préservation vaccins et aliments. Avec trois serial entrepreneures dont deux franco-sénégalaises, Nadège est en train de créer une nouvelle société Bloom & Boost pour porter le premier camion pilote. « J'avais besoin d'un accompagnement pour m'aider à lever des fonds », explique Nadège. Un savoir-faire que maîtrise parfaitement bien Julie Lamy, qui après avoir été chargée d'affaires experte en financement chez Bpifrance a créé sa propre entreprise de conseil lorsqu'elle s'installe à Lyon en 2010. « Une aventure qui a été possible grâce au soutien du réseau des Premières sur place. Car malgré ma connaissance du secteur, je savais qu'il fallait éviter à tout prix la solitude de l'entrepreneur et plus que tout j'avais besoin d'être challengée. Le réseau, pour se faire connaître et être visible, c'est primordial ». Et voilà comment l'accompagnante devient accompagnée et décide d'intégrer Les Premières comme coach bénévole. Ce qu'elle poursuit sans relâche depuis son retour à Paris en juillet dernier. « Le secret d'un bon mentor, c'est celui dont l'expertise répond aux besoins du mentoré. C'est si difficile de créer son entreprise, cela nécessite des compétences en comptabilité, juridique, marketing, finance, vente... C'est impossible d'avoir toutes ces compétences. La force du réseau et du partage pour éviter l'isolement est indispensable car on peut très vite se décourager. Lorsque j'ai rencontré Nadège, j'ai tout de suite identifié son besoin et j'ai décidé de la mentorer dans son montage financier ; de lui faire profiter de mon expérience bancaire et de l'accompagner dans sa recherche de lever de fonds ». Et Nadège de rappeler un proverbe africain de circonstance « Tout seul, on va plus vite. Ensemble on va plus loin ». Deux belles capitalisations d'expérience qui pourrait un jour intervertir leurs rôles.