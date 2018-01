Le mentorat, un levier vers l’égalité : duo 1

Du haut de ses 22 ans, Emma Jagu-Schippers a déjà des idées plein la tête mais pas seulement : des rêves et des convictions aussi. En double cursus à CentraleSupélec et à l'ESCP Europe, elle est actuellement en semestre d'échange à l'University School of Business and Economics à Maastricht et espère bien poursuivre ses engagements dans un parcours professionnel qui lui ressemble. « Mon rêve de toujours est d'avoir un impact dans le secteur de l'énergie et de l'environnement avec un rôle social important. Je suis très engagée dans le milieu associatif et j'espère pouvoir faire bouger les lignes. J'envisage trois possibilités professionnelles : soit faire carrière dans une entreprise qui a beaucoup d'influence dans le domaine environnemental, soit créer ma propre entreprise en intégrant le concept de social business, soit me lancer dans la politique environnementale ». De belles perspectives qui ne sont pas sans questionner Emma malgré tout. Comme lorsqu'elle raconte la condescendance de certains professeurs à son égard simplement parce que « je suis une fille » ; ou lorsqu'elle réalise à quel point elle s'autocensure elle-même : « parfois, je me trouve illégitime et pas à ma place, sans doute par manque de confiance en moi mais aussi parce que je suis bien obligée de constater que les stéréotypes perdurent bien malgré moi ; c'est comme un réflexe ». Forcément lorsqu'elle rencontre Myriam Maestrani, par le biais d'un réseau étudiant, Emma la trouve immédiatement inspirante. « Myriam est devenue ma mentor et grâce à elle, je comprends que mes rêves sont possibles ; elle me montre la voie ». C'est vrai que le parcours de Myriam Maestroni fait figure d'exemple pour la jeune étudiante. Après avoir occupé des postes de direction dans de grandes entreprises du secteur de l'énergie, Myriam a créé son entreprise spécialisée dans les solutions digitales innovantes dédiées à la rénovation et transition énergétiques. « Je suis de nature très engagée, dans le développement durable bien sûr mais également pour un monde plus juste. Durant toute ma carrière, j'étais la seule femme dans les postes que j'ai occupés, de fait, lorsque j'ai créé mon entreprise je me suis attachée à ce qu'il y ait parité. C'est ma responsabilité de le faire, tout comme être mentor. J'ai la conviction qu'il est absolument nécessaire de montrer les possibilités d'un avenir meilleur. Trop souvent aujourd'hui, on pointe du doigt ce qui ne va pas, on entend des discours pessimistes, or il y a des choses qui vont bien, fort heureusement. C'est cela que je veux transmettre. Il est tout aussi important de transmettre un état d'esprit qu'une expérience. Tout comme il est nécessaire de rappeler que le chemin vers l'égalité est loin d'être terminé. Les différences ne font pas office d'infériorité. Rappelons-le à l'envi : les femmes sont différentes des hommes bien sûr, mais elles ne sont pas inférieures, ni subordonnées. C'est primordial de le rappeler encore et encore si nous voulons changer les mentalités ».