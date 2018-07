Marie Richard Bergereau experte en tourisme numérique

Marie Richard Bergereau voulait découvrir des gens, des cultures et voyager. Après des études à Science Po Grenoble, elle s'est lancée dans le secteur du tourisme. Elle s'est ensuite rapidement formée, seule, aux nouvelles technologies pour répondre à une offre d'emploi et devenir ainsi, en quelques années, experte en numérique. Après un passage chez Atout France en tant que directrice du marketing, puis quelques années en tant que consultante, elle décide de se focaliser sur la formation professionnelle. « Les technologies de l'information ont bouleversé la relation de chacun au voyage, d'une part en changeant les intermédiaires et d'autre part en permettant aux futurs voyageurs de s'informer en amont. Il était donc nécessaire de permettre aux professionnels du tourisme de se former pour réinventer leur rôle, réinjecter de l'humain et remettre du rêve et de l'inattendu. »

En décembre 2014, elle co-fonde Tourism Academy avec Thierry Baudier et Claude Bannwarth. Trois ans plus tard, une première levée de fond permet à l'entreprise de se développer, de recruter et de créer de nouveaux outils. « Bpifrance Investissement et Finance ont apporté les capitaux nécessaires et un prêt d'amorçage. La banque a aussi eu un rôle de conseiller dans le domaine de l'expertise financière, qui n'était pas notre point fort. Et elle nous permet de créer des synergies de productions, de réflexions et de rencontrer de futurs clients. »

Mais Marie Richard Bergereau aime apprendre, se nourrir et se former. Son entreprise est à son image : elle valorise l'apprentissage tout au long de la vie. Destinées à « tous ceux que les touristes sont amenés à rencontrer lors de leurs voyages, qu'ils travaillent en agence, dans un office du tourisme ou dans les secteurs hôtelier et de la restauration. », les formations sont dispensées via des MOOC. Ces cours intègrent les réflexions pédagogiques actuelles dont l'importance de la collaboration, de la confiance par la pédagogie inversée et du jeu grâce à des contenus ludiques inspirés de l'interactivité des jeux vidéo. Sans oublier l'humain, par l'intermédiaire des community managers qui suivent le parcours des apprenants.