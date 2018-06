Monique Frambourg développe le potentiel humain

Après un master d'anglais, Monique Frambourg se destinait à l'enseignement. Elle s'est tournée vers l'apprentissage et la formation continue « afin de participer au développement d'une société apprenante ». En 1999, elle fonde 3X Consultants avec Frédéric Cartent. Leur société propose des formations, du conseil et du développement de projets dans le domaine des activités RH. Leurs trois cœurs de métiers sont l'outsourcing et les ressources humaines pour de grands comptes, l'organisation de formations pour ces mêmes entreprises et pour des PME et l'activité DRH à temps partagé pour les TPE. Cette approche transversale leur permet « d'enrichir le prisme par lequel nous regardons les entreprises. »

« Nous nous demandons toujours comment aborder différemment les projets dans le but de trouver l'approche la plus pragmatique pour arriver au résultat escompté. Nous aimons résoudre des problèmes. » Loin de reproduire la même méthode, Monique Frambourg préfère inventer. Elle porte aussi un regard particulier à la place de l'humain dans la société, tout autant que celle du numérique. « Notre cabinet RH propose du mapping de compétence et nous digitalisons de nombreux process pour nos sept activités. L'humain, le numérique et le programmatique est la combinaison gagnante et c'est ce qui guide nos choix. »

Bpifrance a soutenu financièrement 3X Consultant dans deux croissances externes et permet à la chef d'entreprise, membre du réseau Bpifrance Excellence, de suivre des formations « de très haute qualité, dont l'une sur l'intégration de projets RSE et de rencontrer d'autres entrepreneurs ! ». De huit collaborateurs, l'entreprise est passée à 149, la plupart installés à Toulouse, mais aussi à Bordeaux et Lyon, et travaille avec 140 free-lances référencés, qu'ils soient formateurs, consultants RH ou conférenciers. « Pour nous positionner parmi les 15 acteurs qui pèsent sur le marché, nous ambitionnons de faire passer notre chiffre d'affaires de 12 à 20 millions d'euros », conclue Monique Frambourg.