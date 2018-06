India Mahdavi, architecte et designeuse sur mesure

Née en Iran, d'un père iranien et d'une mère égyptienne, India Mahdavi a grandi aux Etats-Unis puis en France, en faisant un crochet d'un an en Allemagne. De retour aux Etats-Unis pour ses études, elle passe un diplôme en architecture, en design industriel, en graphisme et en mobilier. Elle choisit en définitive la temporalité de l'architecture d'intérieur et du design, moins longue que celle de l'architecture ou du cinéma, son premier amour. Après avoir fait ses armes chez l'architecte d'intérieur Christian Liaigre, elle ouvre son studio en 1999, alors enceinte de son fils. « Je me suis demandée ce que je voulais lui transmettre, quelle vie lui offrir, comment me projeter dans l'avenir. Je voulais être autonome, construire mon propre modèle et m'accomplir en tant que mère et individu. »

Elle est maintenant à la tête d'une entreprise d'une vingtaine de collaborateurs qui développe des projets de Londres à Los Angles, en passant par Hong Kong, Paris et Arles. Si son activité se déploie globalement, India Mahdavi souligne son ancrage local. « Mon studio et mon showroom sont installés rue Las Cases à Paris et je travaille de manière très contextuelle. » Aux questions que la dirigeante se pose face au développement de son entreprise, India Mahdavi trouve des réponses à l'occasion des conférences et formations organisées par Bpifrance. Ces moments de réflexion lui permettent de définir les directions à prendre, quitte à les réorienter, de valoriser les relations humaines et de développer ses compétences.

Son art est celui du rythme ; celui de la couleur, chatoyante, des lignes, souples et des structures. India Mahdavi invente des intérieurs, qu'ils soient d'hôtels, de restaurants ou d'habitations, à l'image de leur propriétaire et de leur clientèle. Elle allie à son style affirmé la personnalité et les attentes du commanditaire. Son imagination puise dans sa mémoire et dans son environnement visuel pour inventer des décors polyglottes et faire joyeusement voyager les esprits.