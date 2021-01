CES : l’offre de cloud gaming Blacknut arrive aux Etats-Unis fin 2021

Depuis sa création en 2017, Blacknut, la start-up rennaise spécialiste du cloud gaming, a fait du chemin. Fort d'un catalogue grand public et familial de 400 titres, accessible en illimité pour 14,99 euros par mois en streaming via Internet et sans téléchargement préalable, le Netflix du jeu vidéo revendique plusieurs dizaines de milliers d'abonnés payants dans trente-trois pays.

En France, la plateforme est accessible en direct, via l'application et le site, sur les appareils mobiles (Android) et connectés mais peu dans les offres des opérateurs (déjà pourvus dans ce domaine) à l'exception de celle de Bouygues Telecom. Ce n'est pas gênant. Sur le marché international, qui représente 90 % de son activité, le modèle de distribution de Blacknut passe essentiellement par les opérateurs télécom, leaders sur leurs marchés tels que Swisscom, Post Lux, Telecom Italia ou AIS en Thailande.

Après une année 2019 en très forte croissance, accélérée par la crise sanitaire et les confinements, l'avènement de la 5G, avec une meilleure bande passante et peu de latence,...