L'e-commerce, incontournable pour le luxe en Chine

Il y a quelques années, les marques de luxe étaient moins intéressées par les sites d'e-commerce chinois, dont la majorité avait un positionnement "grand public"et "discount". Certaines marques ont créé leurs propres sites d'e-commerce en Chine : LV, Prada, Burberry, Coach...

« Pour une marque de luxe, il est indispensable de pouvoir préserver sa différenciation de marque. Ceci dit, trois critères sont essentiels lorsqu'elle sélectionne une plateforme d'e-commerce : le positionnement et l'image de la plateforme, la liberté qu'elle donne à la marque de se présenter elle-même, ainsi que le respect de sa politique de prix », commente Frédéric Arnold, ex-Chief Digital Officer de Moët Hennessy.

Aujourd'hui, de nouveaux business models ou plateformes digitales pour le luxe sont apparus dans le pays. Luxury Pavilion et Toplife, respectivement lancés par Alibaba et JD.com en 2017, sont exclusivement dédiés au luxe et aux clients chinois les plus aisés. Actuellement, Toplife fusionne avec Farfetch Chine. « Farfetch, en tant que marketplace globale, collabore déjà avec plus de 3.000 marques et boutiques dans le monde, ce qui garantit aux consommateurs chinois un accès direct et rapide au...