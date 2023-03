Tech for Future 2023 : découvrez les 8 gagnants dans la catégorie Data & IA

Jean-François Guiderdoni, CEO (51 ans) d'Acwa Robotics

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), région Sud

Située à Aix-en-Provence, cette pépite a mis au point un robot qui cartographie et inspecte les canalisations d'eau potable, sans interruption du service de distribution d'eau. La startup créée ainsi un jumeau numérique du réseau d'eau et permet d'anticiper et de cibler les opérations de maintenance, permettant in fine un gain économique et surtout écologique dans la gestion de l'eau.

Lenguito Luigi, fondateur et CEO (45 ans) de Bfore.ai

Lunel (Hérault), région Occitanie

Bfore.ai commercialise Predimya, la première suite logicielle de cybersécurité prédictive. La startup applique l'analyse comportementale prédictive en analysant plus de six millions de vecteurs d'attaques tous les jours, prédisant ainsi les menaces avec une efficacité de 99%. Sa technologie est le fruit d'une décennie de recherche et développement.

Laurence Joly, cofondatrice et Pdg (51 ans) de Diag n'Grow

Lille (Nord), région Hauts-de-France

Cette plateforme d'intelligence artificielle collecte, identifie et rend visible dans les données internes des entreprises son patrimoine immatériel parfois méconnu ou sous-valorisé. En « soulevant le capot » des entreprises, Diag'n Grow permet aux professionnels du chiffre et de la finance d'identifier rapidement les actifs immatériels en plus des actifs financiers.

Audrey-Laure Bergenthal, CEO et cofondatrice (40 ans) d'Euveka

St-Marcel-les-Valence (Drôme), région Aura

Euveka a mis au point un mannequin-robot associé à un logiciel permettant de capter, reproduire et analyser les données morphologiques. Les professionnels de l'industrie de la mode et de l'habillement peuvent ainsi mieux produire leurs vêtements ce qui réduit drastiquement les invendus et les retours, ainsi que le gaspillage textile. La solution brevetée d'Euveka est déjà déployée dans l'univers de la mode, du médical, de la défense et de la sécurité, avec des clients comme Nike ou Amazon.

Laure Betsch, cofondatrice et CEO (30 ans) de Fairly Made

Paris, région Ile-de-France

Entreprise à mission, Fairly Made aide les acteurs de la mode à mesurer leur impact environnemental et social, afin de comprendre où intervenir dans leur chaîne de production. La plateforme centralise les données obtenues auprès des usines et met en lumière une évaluation des vêtements calculée sur quatre critères : social, traçabilité, environnement et recyclabilité. Fairly Made génère également un QR code qui renvoie à une fiche produit disponible pour le client final. Désireuse d'aider les marques de mode à se préparer aux règlementations prévues en termes d'affichage environnemental, la scale-up compte parmi ses clients environ 50 marques et groupes tels que LVMH, SMCP, Bash ou encore Rossignol.

Olivier Breillacq, fondateur et CEO (43 ans) d'Octopize

Nantes (Loire-Atlantique), région Pays-de-la-Loire

La solution d'anonymisation des données personnelle baptisée Avatar, développée par Octopize, est la seule en France validée par la Cnil grâce à sa technologie unique au monde qui génère des données de synthèse anonymes permettant une anonymisation totale et irréversible. La startup nantaise vise particulièrement les secteurs sensibles de la santé, de l'automobile et des mobilités, pour libérer le potentiel des données sans compromettre leur sécurité et la vie privée.

Farid Mariani, CEO et président (44 ans) de Tech4Gaia

Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), région Grand Est

Tech4Gaia commercialise pour les collectivités, les chercheurs et les entreprises dans le cadre de leur mesure d'impact, un système embarqué nommé Noehmi qui permet de monitorer les habitats domestiques et sauvages (notamment les colonies d'abeilles). Ses capteurs permettent de comprendre le fonctionnement des écosystèmes et d'identifier leurs fragilités, afin de les restaurer. Les données du terrain, aujourd'hui peu accessibles, sont ensuite transposées sur une plateforme et mises à la disposition des chercheurs et des décideurs engagés dans la préservation de la biodiversité.

Laure Courty, fondatrice et CEO (45 ans) de Waresito

Bègles (Gironde), région Nouvelle-Aquitaine

Waresito fédère des milliers de petits logisticiens partout en France -et demain en Europe- pour optimiser la logistique de ses clients -dont Ikea ou Leroy Merlin- jusqu'au dernier kilomètre. Waresito a construit le plus vaste réseau d'entrepôts logistiques sur le territoire, des entrepôts « à la demande » pour permettre à ses clients d'externaliser tout ou partie de leur logistique, d'ajuster en temps réel leurs capacités logistiques et de centraliser les données de tous leurs partenaires dans une seule plateforme connectée.