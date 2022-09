Z Event 2022 : le stream français récolte 10 millions d’euros pour la préservation de la planète

Le stream français a recréé l'exploit. Pour sa sixième édition, le Z Event, qui a débuté vendredi soir et s'est achevé tôt dans la nuit, ce lundi, a récolté 10 182 126 euros. Cette cagnotte est au profit de 5 associations engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la planète : Time for the planet, Sea Sepherds, WWF France, The Sea Cleaners et la Ligue pour la protection des oiseaux.

Loin du « flop » imaginé par une partie des internautes, notamment en raison de l'absence de streamers phares des éditions passées (comme Joueur du Grenier), le Z Event a encore explosé tous les compteurs. Et ce, malgré une panne du système de gestion des pages de dons. Cette édition surpasse le record établi l'année dernière, où 10 064 480 avaient été récoltés en faveur d'Action contre la faim.

Félicitations, vous avez battu votre propre record !!!



Les 10 065 000 d'euros sont dépassés, c'est HISTORIQUE !!#ZEVENT22 — Z Event (@ZEventfr) September 11, 2022

Un nouveau format pour le Zevent?

L'évènement s'est tenu en ligne depuis Montpellier, où vit Adrien Nougaret, alias ZeratoR, fondateur et organisateur du Z Event. Durant plus de 50h, 57 streamers ont enchaîné les directs sur la plateforme Twitch pour appeler leurs communautés respectives à donner. Chaque streamer a lancé une cagnotte personnelle, avec des « donations goals ». Ces objectifs de dons sont associés à des actions diverses, que le streamer s'engage à accomplir : faire un live dans un refuge pour animaux, organiser un festival, ou encore nettoyer une plage, peindre une toile qui sera mise aux enchères...

Entre une séance d'hypnose, de la peinture, des jeux vidéos et autres interviews, Alain Chabat est venu coanimer avec le streamer Etoile l'émission « Question pour un streamer », version « Burger Quiz ». Les rappeurs Big Flo et Oli sont également passés soutenir les streamers.

Comme l'a confirmé ZeratoR quelques minutes avant la fin du direct, le format tel qu'on le connaît va changer l'an prochain. Le streamer a ainsi indiqué à France Info il y a deux jours vouloir recentrer l'évènement « à l'échelle humaine ». Avec son record établi à 10,2 millions, cette édition tourne en beauté l'une des pages du Z Event.