Les Américains préfèrent l'élection présidentielle aux donuts !

"Incertitude". Le mot revient largement sur les lèvres des dirigeants de chaînes de restauration rapide au moment de l'annonce des résultats du troisième trimestre : Wendy's, Popeyes Louisiana Kitchen, Yam ! Brand... Dunkin' Brands, qui possède 8.629 cafés aux Etats-Unis, se voit contraint d'annoncer l'ouverture nette de 430 nouveaux points de vente pour l'exercice de 2016, contre les 460 initialement prévus. "Les franchisés sont incertains concernant le prochain gouvernement, assure à Reuters Nigel Travis, directeur général de Dunkin' Brands. Tout le monde se rend malade à mort avec cette élection..." Selon Nigel Travis, les franchisés lui confient craindre une augmentation du salaire minimum. C'est l'une des promesses de campagne de la démocrate Hillary Clinton qui souhaite le passer de 7,25 à 12 dollars de l'heure. La chaîne assure avoir connu une baisse de fréquentation pendant ce troisième trimestre. Suite à l'annonce de ces résultats, le cours de son action a chuté de 3,2 % jeudi à 49,38 dollars.

L'enseigne BJ's pense que l'élection présidentielle a même détourné les clients de ses restaurants, notamment les soirs de débats où ils préféreraient rester chez eux pour suivre l'actualité, rapporte Bloomberg. Le premier débat Donald Trump - Hillary Clinton a attiré 84 millions de téléspectateurs américains. Un record qui détrône le débat Jimmy Carter - Ronal Reagan, en 1980, avec 80.6 millions spectateurs, note Reuters.

Chute de l'indice de confiance des consommateurs

"Le ton de cette saison politique génère ce que certains appellent un niveau de négativité et de doute presque sans précédent dans l'esprit des citoyens ordinaires américains", regrette Greg Trojan, directeur de BJ's, auprès de Bloomberg. "Dans l'ensemble, les tendances de vente au détail (...) confirment que durant le trimestre, beaucoup de consommateurs ont préféré rester à la maison plutôt que de sortir." La chaîne a observé une baisse de 3,4% de ses ventes au troisième trimestre. Elle affirme aussi revoir à la baisse le nombre de nouveaux restaurants à ouvrir cette année.

L'université du Michigan a publié un indice de confiance vendredi dernier : il est tombé à son plus bas depuis un an avec un indice de 87.9 contre le 91.8 espéré, rapporte Business Insider. Richard Curtin, économiste au Surveys of Consumers, commente : "Il est probable que l'incertitude autour de l'élection présidentielle a eu un impact négatif, en particulier chez les consommateurs à faible revenu. Sans cette incertitude ajoutée, l'indice de confiance n'aurait pas faibli."

L'année dernière, l'université du Michigan a publié une étude permettant de relativiser les récentes déclarations des chaînes de restaurants. Si la présidentielle a un impact sur la consommation des ménages, celui-ci est généralement visible le trimestre suivant l'élection.