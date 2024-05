Tourisme : les étrangers reviennent en Bourgogne-Franche-Comté

« Notre région est à l'image des tendances nationales avec de belles prévisions pour les mois à venir », annonce Patrick Ayache, vice-président en charge des ressources humaines, du tourisme, de l'attractivité de la région, de la promotion des terroirs. Après la période Covid où la filière tourisme a particulièrement souffert. Mais les indicateurs semblent aujourd'hui repartir au vert.

Retour marqué des touristes étrangers

Selon les chiffres de BFC Tourisme, la fréquentation touristique a progressé de 4% en 2023 par rapport à 2022 pour s'établir à 76 millions de nuitées. Ce sont les touristes étrangers qui sont le plus revenus en Bourgogne-Franche-Comté avec 10% d'augmentation. « C'est important puisque c'était ceux qui avaient le plus de mal à revenir sur notre territoire après ces années difficiles », souligne Patrick Ayache. « Et même les marchés asiatiques montrent quelques signes de reprise alors qu'ils étaient totalement absents de notre région après la période du Covid », poursuit-il.

Lac de Bonlieu (Jura)

Un record pour les campings

« Cette tendance nouvelle que l'on retrouve sûrement partout en France, mais que nous observons avec précision dans notre région, c'est le boom du camping ! », constate Patrick Ayache. 2023 est une année exceptionnelle pour ce type d'hébergement avec 3,5 millions de nuitées, soit une augmentation de 6,4%. 2024 devrait également poursuivre cette tendance.

« Ce choix d'hébergement s'explique sans doute par un retour à la nature, mais aussi par l'inflation et la crise du pouvoir d'achat et donc probablement la recherche d'un séjour de vacances à moindre coût », poursuit-il.

2024 sous le signe du rebond des clientèles asiatiques

Dans le détail, pour ce début de saison 2024, entre le 1er janvier et le 30 avril, le total des nuitées enregistrées est stable par rapport à la même période de 2023, malgré le manque de neige dans les stations du Jura et la météo très peu favorable de ce printemps.

Sur les principaux marchés étrangers de proximité, les évolutions sont assez contrastées avec notamment un fort recul de la présence allemande (-19%) mais le retour des Belges avec une augmentation de fréquentation de 9%.

Les marchés lointains sont quant à eux bien orientés avec les Américains qui ont progressé de 20% et les Australiens de 16%, mais c'est surtout du côté des clientèles asiatiques que le rebond est impressionnant avec +194% de Chinois, +92% de Japonais.

Auxerre (Yonne)

Des professionnels satisfaits des réservations pour cet été

« C'est toujours difficile d'établir des perspectives puisque la réservation de dernière minute, notamment quand la météo est incertaine, est redevenue un sport à la mode », prévient Patrick Ayache. Néanmoins, selon une enquête réalisée par Tourisme Bretagne, une majorité des Français (64%) ont l'intention de partir en week-end et/ou vacances d'ici fin juin. Une progression de huit points par rapport à 2023.

Pour cet été, la région mise sur sa tranquillité, notamment durant la période des Jeux olympiques. Selon une enquête réalisée par BFC Tourisme, les perspectives pour le printemps et l'été sont à ce jour plutôt positives, malgré un léger retard de réservation par rapport à l'an dernier. « 56% des professionnels sont très satisfaits ou plutôt satisfaits quant à leur niveau de réservation pour les mois de mai et juillet. 51% pour juillet et août », précise Patrick Ayache.

Sortez chez vous

La région mise aussi sur le tourisme intra-régional. Un touriste français sur quatre en Bourgogne-Franche-Comté est un habitant de la région. Ces derniers représentent plus de 15% des nuitées françaises dans la région. Toutefois, en 2023, une légère baisse de cette tendance a été observée. Pour encourager les habitants de la région à découvrir leur territoire, BFC Tourisme a lancé en 2019 le « Pass découverte » en partenariat avec plusieurs acteurs du tourisme local. Et pour la première fois cette année, un partenariat avec la Poste a permis de créer une collection de 8 timbres représentant 8 lieux classés au patrimoine mondial de l'Unesco sur les 9 que comprend la Bourgogne-Franche-Comté.

Le cinéma tourisme

Autre tendance : le cinéma tourisme. « Il semblerait qu'il y ait des touristes qui organisent leur séjour en fonction des paysages qu'ils ont dans les films », se réjouit Patrick Ayache. C'est pourquoi, depuis le premier janvier, le comité régional du tourisme a récupéré le Bureau d'accueil des tournages. Une association qui a pour mission de faciliter le travail des producteurs et de leurs équipes de tournage sur son territoire et de promouvoir la région et ses ressources auprès des professionnels de l'industrie cinématographique et audiovisuelle au niveau national et international.

A l'heure où le festival de Cannes bat son plein, le Bureau d'accueil des tournages et le service Cinéma du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté prévoient de rencontrer les sociétés de production afin de discuter pour de futurs dépôts au fonds d'aide régional. La région est fière de présenter trois films en compétition qui ont été tournés en Bourgogne-Franche-Comté. De quoi promouvoir les paysages du territoire pour attirer les réalisateurs.