Football : le PSG réfléchit à bâtir son futur stade à l’hippodrome de Saint-Cloud

Il a, peut-être, trouvé la solution. Décidé à partir du Parc des Princes, le Paris SG envisage de construire son futur stade à l'hippodrome de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), a indiqué samedi une source proche de la direction à l'AFP, confirmant une information du journal L'Equipe. En février, le président qatari du club, Nasser Al-Khelaïfi, avait annoncé que le départ du Parc des Princes, que la mairie se refuse à vendre, était désormais inéluctable. Une décision réaffirmée à l'AFP samedi par la même source.

Depuis, le PSG étudie diverses pistes de sites où construire un nouveau stade, plus grand et adapté à ses besoins. L'hippodrome de Saint-Cloud figure parmi les pistes les plus chaudes. Il appartient à France Galop et non à la mairie de Paris comme les hippodromes de Longchamp et Auteuil. Le site, suffisamment vaste pour accueillir le stade en plus des courses hippiques, a auprès de la direction l'avantage d'offrir une vue sur Paris et la Tour Eiffel, écrit L'Equipe.

(avec AFP)