🔴 Suivez en vidéo « Génération Transformons la France » en région Normandie

Pour cette troisième édition de la tournée « Transformons la France », La Tribune et Régions de France ont souhaité une nouvelle fois se mettre à l'écoute, et au contact, des territoires qui font l'économie. Après « la relance économique » pour l'édition 2021-2022, puis « la souveraineté industrielle » en 2022-2023, ce troisième cycle s'ouvre à de nouveaux horizons en devenant « Génération Transformons la France ». A la clef, une autre façon d'appréhender les enjeux de l'économie des territoires, avec des débats ouverts dans un lieu atypique, des témoins et des experts venus de multiples horizons, des formats podcasts enregistrés en public. Ce 16 mai « Génération Transformons la France » s'installe ainsi au sein des ateliers Lormauto. Cette start-up implantée à Argences s'est spécialisée dans le rétrofiting, en transformant des véhicules thermiques en véhicules électriques (voir le programme complet).