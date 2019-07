La Reine Christine

Quel parcours.

Présidente d'un cabinet d'avocats américain.

Ministre du Commerce extérieur.

Ministre de l'Économie et des Finances.

Patronne du FMI depuis 2011.

Patronne de la Banque centrale européenne.

Bravo.

NOTRE MÈRE NOURRICIÈRE

L'économie européenne n'a survécu à la crise qu'avec l'argent de la BCE.

Les banques n'ont survécu que grâce à l'argent de la BCE.

Les marchés boursiers et l'immobilier sont totalement addicts à l'argent de la BCE.

Christine Lagarde va donc devenir notre dealeuse suprême, notre mère nourricière.

Elle devient patronne de la BCE à une période historique, marquée par des taux d'intérêt négatifs et par une dépendance maladive de l'économie et de la finance aux liquidités des banques centrales.

URSULA

Ursula von der Leyen.

Ministre allemande de la Défense.

Elle prend la présidence de la Commission européenne.

Goodbye Jean-Claude Juncker.

C'est la première fois que l'Allemagne préside la Commission depuis 52 ans.

Pour ne rien gâcher, Ursula parle couramment le français.

Ursula- Christine: un ticket de choc.

LES AUTRES NOMINATIONS

Charles Michel, Premier ministre belge, à la présidence du Conseil Européen pour remplacer Donald Tusk.

Josep Borrell, ministre espagnol des Affaires étrangères, devient "haut représentant".

LA RÉALITÉ VERSUS LA VISION

Ces nominations illustrent une réalité : l'Europe est sortie renforcée des élections européennes.

Et pourtant, on lit partout que l'Europe est submergée par une vague populiste qui la déstabilise.

C'est faux.

Les instances européennes restent solidement entre les mains des partis traditionnels.

Les partis populistes, désunis, n'auront aucun pouvoir au Parlement.

L'Europe avance, elle ne recule pas.

LE COMEBACK DU JOUR

L'Italie.

Le gouvernement a accepté de revoir son budget.

Et de baisser son objectif de déficit pour l'année de 2.4% à 2.04%.

Avec un objectif confirmé de déficit à 2.1% pour 2020.

Les marchés ont applaudi.

Le...

