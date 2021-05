Les craintes sur l'inflation font chuter les Bourses mondiales

Un emballement de l'inflation pourrait pousser la Banque centrale américaine, la Fed, à revoir sa politique monétaire. (Crédits : LT)

Le spectre de l'inflation resurgit et plombe, dans le sillage de Wall Street, les Bourses européennes et asiatiques ce mardi. Ces inquiétudes se sont amplifiées après la publication de l'indice des prix à la production en Chine, en hausse en avril et à son niveau le plus élevé en près de quatre ans.