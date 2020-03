Malgré l'action des grandes banques centrales, les marchés européens sombrent

Le rebond de vendredi - timide en Europe mais spectaculaire à Wall Street - n'aura pas duré bien longtemps, alors que l'épidémie du coronavirus continue de se propager très rapidement. Lundi, les marchés boursiers européennes repartent très nettement à la baisse, dans le sillage des places asiatiques. Et avant une ouverture, aussi attendue en forte baisse, de Wall Street.

Vers 9h30, le CAC chutait ainsi de 9,2%, repassant sous la barre des 3.800 points pour la première fois depuis 2013. A Francfort, le Dax baissait lui de 7,8%. Le Footsie londonien abandonnait 7,6%, alors que la Bourse de Milan cédait 4,9% et celle de Madrid 5,8%.

Plus tôt dans la journée, le Nikkei japonais avait laissé de 2,5% et le Kospi coréen avait reculé de 3,2%. La Bourse de Hong Kong avait perdu 4% et celle de Shanghai avait baissé de 3,4%. En Australie, l'ASX 200 s'était effondré de 9,7%, la pire chute de son histoire.

Action des banques centrales

Pourtant, les grandes banques centrales ont bien tenté de rassurer les investisseurs. Dimanche soir, la Réserve fédérale a de nouveau abaissé ses taux par surprise dimanche d'un point, les ramenant dans une fourchette comprise entre 0 et 0,25%. Elle a également annoncé l'achat de 500 milliards de dollars de bons du Trésor et de 200 milliards de dollars de titres hypothécaires.

Quelques minutes plus tard, la Banque centrale européenne (BCE) a officialisé une action concertée avec ses homologues américaine, britannique, japonaise, canadienne et suisse. Objectif: augmenter l'approvisionnement des marchés financiers en dollars. Et ce lundi, la Banque du Japon a décidé de nettement renforcer sa politique de rachats d'actifs, notamment de fonds indiciels négociés en Bourse.

La décision de la Fed "pourrait être catastrophique si la pandémie venait à se poursuivre car cela restreint les possibilités de la Réserve fédérale américaine pour rassurer les marchés", souligne Vincent Boy, analyste marché chez IG France. Le manque de liquidités fait craindre aux marchés de plus en plus une crise financière.

Mauvais chiffres en Chine

"La décision d'intervenir une nouvelle fois 3 jours avant la réunion officielle de la Fed laisse un bon nombre de questions sur l'état réel de la situation (sanitaire et économique). Y aurait-il un problème de liquidités dans le marché ?", s'interroge John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Le Covid-19 a fait plus de 6.000 décès dans le monde, dont plus de 2.000 en Europe, devenue, selon l'Organisation mondiale de la Santé, l'épicentre de la maladie. L'Europe a renforcé ses barricades ce week-end, en imposant le confinement quasiment total dans plusieurs pays et en fermant de nouvelles frontières. Les Etats-Unis prennent le même chemin avec des écoles fermées, des bars, des restaurants et des casinos dorénavant portes closes.

Les marchés redoutent l'évolution de la pandémie aux Etats-Unis, qui représente un risque de récession. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déjà prévenu que l'économie américaine serait "faible" au deuxième trimestre. La pandémie cause déjà de gros dégâts sur le front économique mondial. En Chine, la production industrielle s'est contractée pour la première fois en près de 30 ans tandis que les ventes de détail se sont effondrées.

