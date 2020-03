Coronavirus  : Le Maire évoque une aide de "dizaines de milliards d’euros"

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a chiffré dimanche à "plusieurs dizaines de milliards d'euros" le coût de l'aide de l'Etat aux acteurs économiques affectés par l'épidémie de coronavirus. "L'Etat sera totalement derrière les acteurs économiques qui aujourd'hui sont dans une situation de détresse totale", a-t-il déclaré sur France 2. "L'Etat aidera chacun à passer ces moments difficiles, ça coûtera des dizaines de milliards d'euros".

"L'Etat fera le nécessaire pour s'assurer que les banques prêtent aux entreprises ce dont elles ont besoin en terme de trésorerie", a-t-il ajouté. "Demain matin, nous annoncerons une série de mesures supplémentaires". Selon Les Echos, le gouvernement préparerait un plan de sauvetage économique qui pourrait aller jusqu'à 40 milliards d'euros.

"Nous ferons face ensemble"

En outre, le ministre de l'Economie n'a pas exclu, toujours sur France 2, de nouvelles mesures de précaution contre l'épidémie de coronavirus si cela se révélait nécessaire au lendemain de l'annonce de la fermeture des bars, restaurants et commerces non indispensables. A la question de savoir si l'exécutif allait aller plus loin, il a répondu : "si c'est nécessaire, s'il faut aller plus loin parce que notre santé est en jeu, eh bien nous irons plus loin et nous ferons face ensemble".

Interrogé sur un éventuel report du second tour des élections municipales, prévu dimanche prochain, le ministre a répondu que tout dépendrait de la situation sanitaire. "S'il y a une détérioration sanitaire, cela doit l'emporter sur toute autre considération", a-t-il dit. Un conseil de défense consacré à l'épidémie, qui a fait au moins 91 morts en France, doit se tenir lundi à l'Elysée.

120 morts en France

Le nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus est passé dimanche à 120 morts et plus de 5.400 cas confirmés en France, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, qui a exhorté les Français à respecter les mesures de confinement mises en place.

"Le virus circule, il circule vite et il menace la vie des gens", a-t-il déclaré sur France 2. "Je conjure les Français de respecter les mesures de restriction sociale". Le nouveau bilan est de 120 morts "et plus de 5.400 cas diagnostiqués biologiquement", a-t-il ajouté.