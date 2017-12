Nouveau tournant pour le bitcoin

Nouvelle étape dans les jours qui viennent pour le bitcoin. Et une étape importante dans l'institutionnalisation de ce qui est pour l'instant un instrument de haute voltige et de super spéculation. Les deux principaux marchés à terme de Chicago, Chicago étant le berceau des marchés à terme, vont ouvrir à quelques jours d'intervalle des contrats à terme sur le bitcoin.

DEUX MARCHÉS EN CONCURRENCE

D'un côté le CBOE qui traite par exemple déjà le VIX, l'indice de volatilité, l'indice de peur des marchés. De l'autre le plus gros marché à terme du monde, le Chicago Mercantile Exchange. Voilà le bitcoin qui va côtoyer les marchés à terme de matières premières, de taux et bien évidemment de monnaies. Une sacrée reconnaissance.

QU'EST-CE QUE CA CHANGE ?

d'être coté sur un marché à terme? Tout ou presque. Le bitcoin passe du statut d'instrument financier, un peu confidentiel, traité sur des plateformes spécialisées souvent peu ou mal connues et pas forcément très solides, à un instrument quasi grand public. Rien de plus simple. Et c'est beaucoup plus rassurant. Le bitcoin est par essence aujourd'hui non réglementé. Les marchés à terme apportent un cadre, organisé et régulé. Ce qui va permettre également à des investisseurs institutionnels d'intervenir sur ces marchés.

Les marchés à terme vont également permettre de faire jouer l'effet de levier même s'il sera moins important que sur les instruments financiers plus traditionnels, vous pourrez spéculer sur 100% du bitcoin en mettant simplement un dépôt de 33% ou 35%. De l'effet de levier sur un instrument ultra spéculatif, ça promet...

QUEL IMPACT SUR LES COURS ?

Le fait d'être coté sur un marché à terme a quel impact sur les cours ? Cela va d'abord apporter de la liquidité. Donc au début probablement plus de volatilité...

