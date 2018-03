You're fired

Un de plus. Trump a viré son secrétaire d'État hier. Sans autre forme de procès qu'un tweet. Encore un membre de son administration qui est dégagé brutalement. Rex Tillerson était en opposition ouverte avec Trump sur la plupart des sujets, de la Corée du Nord à la Russie en passant par l'Iran.

LE NOUVEL HOMME FORT

S'appelle Mike Pompeo. C'est le patron de la CIA. Considéré comme un faucon de la politique étrangère et issu du Tea Party. C'est le signe évident d'un durcissement de l'approche de Trump sur les principaux dossiers étrangers. Who's next ?

ENCORE UNE BONNE NOUVELLE

Les news économiques françaises depuis quelques semaines c'est le journal des bonnes nouvelles et celle-ci est de taille. Les créations d'emplois sont au plus haut depuis 2007. L'INSEE a annoncé la création de près de 270.000 emplois en 2017 avec une hausse des embauches en CDI de 14% et un recul du chômage des jeunes et du chômage de longue durée. Et pas de destruction d'emplois dans l'industrie pour la première fois depuis 2001 (Les Échos). Elle n'est pas belle la vie en France ?

4ÈME MANDAT POUR ANGELA MERKEL

C'est aujourd'hui qu'Angela Merkel va être officiellement élue chancelière par le Bundestag. Après une crise politique relativement longue à l'échelle de l'Allemagne. La voilà à nouveau à la tête d'une grande coalition. Avec, à notre avis, compte tenu de l'excellente situation économique allemande, une focalisation sur la construction européenne. Merkel va vouloir laisser son empreinte sur l'Europe.

L'INTRODUCTION EN BOURSE DE SPOTIFY

Spotify va s'introduire en Bourse dans quelques jours et elle a choisi une voie originale. Quand une grosse entreprise s'introduit en Bourse, et Spotify avec sa valorisation de plus de 20 milliards d'euros est une grosse entreprise, elle suit...

