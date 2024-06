Centre Pompidou 2030 : un projet architectural ambitieux

Réinventer tout en restant fidèle à l'esprit originel des concepteurs Renzo Piano et Richard Rogers, faire du Centre Pompidou un site éco-responsable, plus lumineux et plus convivial : tels sont les grands axes du projet culturel Centre Pompidou 2030.

Un projet mené par le duo d'architecte franco-japonais Moreau Kusunoki (à qui l'on doit, entre autres, le Palais de justice de Toulon, le Powerhouse Parramatta Museum à Sydney ou encore le nouveau campus universitaire de Sciences Po à Paris), et la mexicaine Frida Escobedo en tant que designer associée.

On peut ainsi lire dans la note d'intention de Nicolas Moreau et Hiroko Kusunoki leur volonté de revitaliser l'existant tout en s'inscrivant dans la continuité. Sur ce point, les mots de Renzo Piano sont plutôt rassurants : « Je crois que les lauréats du concours ont bien compris l'esprit du Centre Pompidou. Leur projet est respectueux de l'architecture de ce bâtiment et en même temps capable de le renouveler pour le futur, tout en gardant son intégrité ». Ainsi adoubé, le duo peut s'exécuter sans crainte. Pour autant, il faut tout de même rappeler que les objectifs du Centre Pompidou 2030 contraints par les travaux de rénovation reposent de prime abord sur un désamiantage des lieux et une restauration complète des espaces qui après 50 ans d'existence nécessitait vraiment un rafraichissement. Un volet technique chiffré à 262 millions d'euros financés par l'État.

Un projet culturel estimés à 186 millions d'euros

Les architectes, eux, travailleront sur le réaménagement des espaces, un volet culturel estimé à 186 millions d'euros financés par le Centre Pompidou (dont 60 millions ont déjà été trouvés). Leur talent se révélant dans une réinvention subtile du site dont la pluridisciplinarité oblige à un certain nombre d'obligations. En effet, le Centre Pompidou ressemble plus à une ville dans la ville qu'à un site culturel conventionnel. Ici cohabitent un musée, des restaurants, des boutiques, une librairie, un cinéma, une bibliothèque, des espaces d'expositions, des salles de spectacles, des espaces d'animation pour les enfants. De fait, tous les publics se côtoient dans une expérience de visite propre à chacun. Vu sous cet angle, rendre la circulation du bâtiment plus fluide ne semblait pas inopportun. Ainsi, le Forum, au cœur du Centre Pompidou sera le point de départ de tous les parcours avec un nouveau volume créé sur trois niveaux.

Le Pôle Nouvelle Génération sera un lieu intergénérationnel dédié à la pratique artistique avec des espaces flexibles. La Bibliothèque Publique d'Information sera aménagée à l'image d'un autre Forum, avec des espaces pensés comme des îlots et une nouvelle zone appelée Archipel dédiée au dialogue entre les collections du Musée et de la Bpi.

Le niveau 7 sera quant à lui accessible au public avec l'aménagement d'une terrasse panoramique nord. Restaurant, café, librairie et boutique seront regroupés dans la partie sud du Centre Pompidou. Des espaces de détente et de restauration rapide, ponctureront également le parcours.

Quant à la fameuse piazza, elle aussi sera dynamisée par l'aménagement de gradins au nord accentuant l'idée d'une scène artistique naturelle et urbaine. L'atelier Brancusi qui sera déplacé à l'intérieur du bâtiment, sera réhabilité et accueillera le centre de recherche et de ressources du Centre Pompidou et la Bibliothèque Kandinsky.