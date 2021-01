Carlos Moreno : « La ville du quart d’heure construit la proximité heureuse »

LA TRIBUNE - Vous avez donné naissance au concept de la ville du quart d'heure. Comment est-il né ?

CARLOS MORENO - J'ai débuté ma réflexion à l'approche de la Cop21, dont nous venons de fêter les 5 ans. Ce sont les villes qui génèrent le plus de CO2, de pauvreté mais aussi de richesses. Ma réflexion a été de dire, si on veut faire une ville décarbonnée, plutôt que de travailler autour de l'ingénierie, interrogeons-nous sur pourquoi on se déplace autant ? Je me suis donc intéressé au rythme pendulaire. N'y a t-il pas un autre rythme ? Quel est l'usage de ce que nous faisons dans la ville ? Quel est le rythme de la ville, ce que l'on appelle le chrono-urbanisme. A quoi servent tous ces m2 construits, qui ne servent, chacun, qu'à un seul et unique usage ? Comment donner envie aux habitants de pratiquer plusieurs activités dans un seul lieu, c'est-à-dire favoriser la chronotopie ? Comment avoir plus d'affect avec sa ville, cette topophilie à retrouver ? Il fallait un concept qui fasse la convergence de tout cela, qui permette...