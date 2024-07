STMicroelectronics : la crise des semi-conducteurs se prolonge, le titre s’effondre en Bourse

Le retour de la croissance se fait toujours attendre chez STMicroelectronics. Alors qu'il s'était établi à 1,146 milliard d'euros au deuxième trimestre 2023, le bénéfice opérationnel du fabricant franco-italien de composants électroniques a été divisé par trois au deuxième trimestre 2024 en s'affichant à 375 millions de dollars. Le chiffre d'affaires du groupe a, lui aussi, chuté de 25,3% sur un an en s'établissant à 3,23 milliards de dollars au trimestre entre avril et juin 2024, tandis que la marge brute a reculé de près de 9 points de pourcentage, pour atteindre 40,1%.

Pour autant « ce n'est pas un gros raté, on est en ligne avec les chiffres qui étaient attendus par le consensus des analystes », affirme Emeric Blond, gérant actions chez Taylor AM. Le résultat opérationnel, le chiffre d'affaires et la marge brute étaient, en effet, anticipés respectivement à 358 millions de dollars, 3,2 milliards et 40%. Mais surtout « la marge opérationnelle a été bien meilleure qu'attendue à 11,6% contre un consensus à 11,2% », note le gérant. Bref, malgré l'ambiance morose qui dure depuis déjà plusieurs trimestres, les investisseurs auraient dû être satisfaits et rassurés de la publication de ce jeudi.

Pourtant ils ont très fortement sanctionné l'entreprise qui a vu son cours s'effondrer de 9% à l'ouverture de la Bourse ce jeudi, avant de plonger à -14% vers 15h30, à 31,82 euros.

Les commandes ne repartent pas

Et pour cause, derrière les résultats, les actionnaires du fabricant de puces européen ont reçu une mauvaise nouvelle : la reprise de l'activité prend plus de temps que prévu.

« Au cours du trimestre, contrairement à nos attentes précédentes, les commandes des clients dans l'industriel ne se sont pas améliorées et la demande pour l'automobile a diminué », a notamment confié le PDG du groupe, Jean-Marc Chéry, dans un communiqué.

Après avoir vu son activité s'envoler entre 2021 et 2023, STMicroelectronics qui fabrique des composants de moyenne gamme (capteurs, contrôleurs, composants de puissance, etc) a en effet connu un coup de froid. « Leurs clients industriels commencent à avoir rempli leurs stocks et diminuent leurs achats et les mêmes craintes commencent aussi à émerger du côté de l'industrie l'automobile » expliquait en février à La Tribune, Aleksander Peterc, responsable de la recherche actions pour le secteur des matériels technologiques chez Société Générale CIB. Une crise qui s'est depuis amplifiée et qui a plongé le constructeur européen dans une phase de crise.

En effet, si les commandes venant de l'automobile, l'un des principaux secteurs clients du fabricant, étaient attendues toujours en berne, « STMicroelectronics avait annoncé une reprise des ventes à ses clients industriels dès le troisième trimestre... Ce qui ne semble finalement pas être le cas. Ces derniers ont trop de stocks et voient leur activité être plus faible que prévu donc ils freinent leurs achats », pointe Emeric Blond de chez Taylor AM.

Une reprise décalée au quatrième trimestre

Le gérant anticipe à présent un troisième trimestre toujours difficile avant une « légère croissance » au quatrième trimestre et des jours meilleurs en 2025. Une prolongation de la période de disette qui n'a pas plu aux investisseurs déjà tendus par une saison des résultats marquée par des fortes baisses de cours, notamment sur les entreprises technologiques.

Si STMicroelectronics se voit sévèrement corrigé en Bourse, il n'est cependant pas le seul. Alors qu'il ne publiera son résultat du deuxième trimestre que le 8 août, son concurrent allemand Infineon a vu son cours dévisser de 5% ce jeudi, emporté par le vent baissier qui frappe le secteur.

« Les commandes venant de l'industrie automobile sont au plus bas et Infineon est beaucoup plus exposé à ce secteur que le franco-italien, donc je ne m'attends pas à des chiffres exceptionnels », prévient le gérant de Taylor AM qui estime que ces derniers pourraient être en dessous du consensus.

Fin janvier, le fabricant allemand avait d'ailleurs déjà abaissé ses perspectives de revenus pour l'année à 16 milliards d'euros contre 17 milliards anticipés quelques mois auparavant. Son président, Jochen Hanebeck avait ensuite confié en avril que « dans les applications grand public, de communication, informatiques et IoT, nous ne prévoyons pas de reprise notable de la demande avant le second semestre » 2024.

Les turbulences boursières ne sont donc peut-être pas encore terminées pour les fabricants européens de semi-conducteurs.