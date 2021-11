Climat : suivez en direct les débats du Forum Zéro Carbone

La COP 26 de Glasgow, six ans après la signature de l'accord de Paris sur le climat, le Green Deal européen et son programme « Fit for 55 » font de la décennie 2020 le combat d'une génération. Face aux deux grandes menaces pour l'humanité, le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, les villes sont en première ligne. Parce qu'elles concentrent les deux tiers, bientôt les trois quarts des habitants de la planète, elles sont à la fois le problème et les solutions. Celles-ci sont désormais connues : dans l'énergie, le bâtiment, les mobilités, l'alimentation, des révolutions industrielles sont engagées et doivent permettre de tenir les engagements de neutralité carbone d'ici à 2050. Cette conférence donnera la parole aux acteurs de ces transitions, les maires de grandes villes, en première ligne, mais aussi les entreprises et les ONG. Parce que nous ne réussirons à relever ces défis que par la coopération et par le passage à l'action au service de transformations économiques, sociales et sociétales profondes.

Philippe Mabille

Salle 1 : climat, résilience et finance verte, avenir de la voiture en ville et mobilités



9H00 : Ouverture officielle

9H15 : La menace se précise, que fait-on ?

9H30 : Après la COP26 : s'adapter aux dérèglements climatiques, mode d'emploi

10H15 : Le pacte vert européen, enfin à la hauteur des enjeux ?

11H00 : L'urgence climatique est aussi une urgence sociale : comment accompagner les transitions nécessaires ?

11H45 : Désirabilité : comment redonner goût à la ville ?

12H30 : Palmarès des villes

14H15 : Comment les villes financent-elles leur plan climat ?

15H00 : Faut-il vraiment en finir avec la voiture en ville ?

15H45 : La démobilité, nouveau projet social ou fausse bonne idée ?

16H30 : Le MaaS, une solution enfin crédible ?

17H15 : La ville versus son agglomération, un nouvelle division sociale ?

. Salle 2 : Energies renouvelables, hydrogène, ilots de chaleur, urbanisme et construction verte, avenir du télétravail



9H30 : Comment faciliter l'acceptation des énergies renouvelables en ville ?

10H15 : Ces villes qui misent sur l'hydrogène vert

11H00 : Le jeu des 100.000 bornes : les villes seront-elles prêtes pour massifier les mobilités électriques ?

11H45 : Ces greentechs qui accélèrent la transition des villes

14H15 : La densification contre l'étalement

15H15 : La lutte contre les îlots de chaleur

16H15 : Le bureau et l'organisation du travail de demain : des postes clés pour la réduction de notre facture carbone

17H00 : Le RE2020 construit la ville écologique de demain

17H45 : Le grand chantier de l'efficacité énergétique

18H00 : Nous avons rêvé de l'an 2000, nos enfants ont peur de 2050

18H45 : N'ayez pas peur du progrès !

. Salle 3 : Eau, déchets, économie circulaire, smart City et Cybersécurité



9H30 : Les villes à l'épreuve du bouleversement du cycle de l'eau

10H15 : La gestion des déchets en ville, mission impossible ?

12H00 : La pollution lumineuse, une pollution oubliée ?

14H15 : Le numérique, outil de pilotage de la ville zéro carbone

15H00 : Transports, santé : les nouveaux usages de la 5G dans la ville décarbonée

15H45 : Sécuriser la ville des menaces cyber, comment protéger les infrastructures essentielles (eau, énergie ...)



