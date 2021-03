40% des financements de Bpifrance Bretagne vont aux secteurs d’avenir

Bpifrance Bretagne a soutenu plus de 3.000 entreprises régionales en 2020 (Crédits : Bpifrance Bretagne)

Dans un contexte de crise et de mobilisation exceptionnelle, Bpifrance Bretagne dresse un bilan 2020 peu alarmiste. Près de 25.000 entreprises ont été soutenues par le PGE à hauteur de 4,3 milliards d’euros. L’an passé, la banque d’investissement a accompagné 3.098 TPE, PME et ETI. Elle invite les chefs d’entreprises bretons à anticiper leurs investissements et leur transition en 2021 et à se saisir du Plan climat.