À peine 1 salarié sur 2 en CDD est en CDI... sept ans plus tard

Dans cette étude publiée mardi soir, l'Insee a comparé la situation des salariés de moins de 50 ans en 2008, en CDI, contrat à durée limitée, intérim ou au chômage, avec leur sort en 2015. L'institut constate que "l'emploi en CDI constitue un état très stable": "73% des salariés de moins de 50 ans en CDI en 2008 le sont encore sept ans plus tard, dont un peu plus de la moitié dans la même entreprise".

L'accès au CDI baisse avec l'âge

Les parcours des salariés initialement en contrat à durée limitée (hors intérim) en 2008 sont en revanche plus divers. Si 24% d'entre eux occupent un emploi en CDI dès l'année suivante, cette proportion augmente ensuite de manière modérée: seuls 47% sont employés en CDI sept ans plus tard.

Le passage vers un CDI est plus fréquent chez les jeunes: parmi les 16-35 ans en contrat à durée limitée en 2008, 51% des femmes et 49% des hommes sont en CDI sept ans plus tard. Chez les 36-50 ans, cela n'est plus le cas que de 44% des femmes et 36% des hommes. Leur chance d'obtenir un CDI reste néanmoins plus forte que celle des salariés en intérim en 2008 (41% sont en CDI en 2015) ou en chômage indemnisé (28%).

Plus de périodes de chômage indemnisé

Les personnes en contrat limité supportent également davantage de périodes de chômage indemnisé, à court terme comme à long terme: dès l'année suivante, ils sont 14% à être principalement chômeurs indemnisés, contre 3% pour les salariés initialement en CDI.

Au total, 43% des salariés en contrat à durée limitée en 2008 ont été chômeurs indemnisés pendant au moins l'une des sept années suivantes (64% si on inclut les inactifs et les chômeurs non indemnisés), soit environ deux fois plus que les salariés en CDI. L'Insee rappelle que le CDI reste "la norme de l'emploi" en France et couvre 90% des effectifs du secteur privé. En revanche 87% des embauches hors intérim se font en CDD, avec des contrats de plus en plus courts.