Anne Hidalgo et Edouard Philippe défendent un Grand Paris allant jusqu'au Havre

« Paris, Rouen, Le Havre, une seule ville dont la Seine est la grande rue ». La formule est de Napoléon, qui l'a prophétisé en 1802. Une idée toujours aussi moderne, selon Anne Hidalgo et Edouard Philippe qui ont dialogué ce mardi à l'invitation de La Tribune sur l'hypothèse d'un Grand Paris qui s'étendrait jusqu'au Havre. « C'est un fait qu'il y a partie liée entre la vallée de la Seine et la Région Île-de-France, commandée par la géographie et par l'histoire », explique Edouard Philippe, qui Premier ministre, avait lancé en 2018 le projet de fusion des trois ports du Havre, de Rouen et de Paris.

Redevenu maire du Havre, Edouard Philippe qualifie la liaison ferroviaire entre Paris et sa ville « d'assez lamentable ». Un avis partagé par Nicolas Sarkozy qui réclamait deux heures plus tôt « un TGV Paris le Havre, car le Havre est le...