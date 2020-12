Castex installe une commission pour préparer la fin du "quoi qu'il en coûte"

Le gouvernement prépare la sortie de crise. Le Premier ministre Jean Castex accompagné du ministre de l'Economie Bruno Le Maire et celui des Comptes publics Olivier Dussopt doit annoncer une commission spécialisée chargé de faire des propositions au cours du premier trimestre 2021 avec la remise d'un rapport au mois de mars. "Au sortir de la crise historique, l'impact sur les finances publiques et les comptes de la nation seront lourds et durables. Cela va nécessiter un pilotage adapté. L'idée est de prendre le soin de réfléchir pour nous faire des propositions" assure l'entourage du chef du gouvernement. La pandémie a obligé le gouvernement à mettre rapidement en oeuvre des mesures d'urgence économiques et sociales pour éviter un effondrement trop brutal de l'économie et tenter de préserver le tissu productif. Résultat, les compteurs des dépenses s'affolent depuis le printemps. Dans le PLF2021, l'exécutif anticipe une dette supérieure à 116% du produit intérieur brut et un déficit à 6,7%. A cela s'ajoute, la mise en place du plan de relance qui est retardée par la seconde vague et l'instauration des...