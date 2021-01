COVID-19 en 24h : objectif un million de Français vaccinés, retards, tourisme au Sri Lanka...

L'INFO À SUIVRE - Le retard de livraison Pfizer/BioNTech rattrapé à la fin du trimestre

La ministre déléguée à l'Industrie Agnès Panier-Runnacher a assuré que le retard de livraison de vaccins de Pfizer/BioNTech sera rattrapé « à la fin du 1er trimestre », restant cependant « vigilante ».

« Le calendrier prévoit une baisse de livraison de 140.000 doses cette semaine et, à partir de la semaine prochaine, nous aurons 520.000 livraisons hebdomadaires », comme initialement prévu, a-t-elle déclaré sur la chaîne CNews.

Vendredi, les deux laboratoires avaient annoncé de façon inopinée ne pas être en mesure de fournir la quantité de doses à laquelle ils s'étaient engagés, déclenchant le courroux des pays européens, déjà critiqués pour la lenteur de la campagne de vaccination.

Ils avaient ensuite assuré le lendemain avoir mis en place un "plan" pour limiter à une semaine les retards de livraison de leur vaccin, alors que l'Europe craignait de voir faiblir les livraisons de doses pendant « trois à quatre semaines ».

Lire aussi : Le vaccin Pfizer/BioNTech n'a déclenché aucun effet indésirable grave en France

LE CHIFFRE - 1 million de Français vaccinés

C'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement et qui sera "largement" atteint d'ici fin janvier, assure le ministre de la Santé Olivier Véran. Il a toutefois prévenu que « tout le monde ne peut pas être vacciné en un jour ou une semaine, non pas parce que la logistique ne suivrait pas, mais parce que l'enjeu c'est d'avoir suffisamment de doses pour vacciner tous les Français », lors d'une visite à Grenoble à l'occasion de l'ouverture des vaccinations à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans et à celles présentant des pathologies à "haut risque". La vaccination était jusqu'ici réservée à certains publics prioritaires dont les résidents d'Ehpad ou les soignants.

« À chaque fois que des doses arrivent, on les met immédiatement à disposition, on ouvre des créneaux de rendez-vous pour les Français. Nous sommes en flux tendu, c'est notre stratégie, c'est la stratégie de tous les pays qui vaccinent », a ajouté Olivier Véran.

Au total, 6,4 millions de personnes sont appelées à se faire vacciner dans plus de 800 centres. Le ministre de la Santé, qui invite à la « patience », vise entre 2,4 millions de vaccinations d'ici fin février « et peut-être 4 millions si d'autres vaccins commandés venaient à être homologués ».

Lire...