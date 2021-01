COVID-19 en 24h : passeport anti-virus, maîtrise de la dette, angoisse des TPE…

L'INFO À SUIVRE - L'angoisse des TPE

Fragilisées par une crise qui dure, les très petites entreprises (TPE) sont durement affectées dans leur activité et nombreuses à douter de leur capacité à rembourser leurs prêts et de leur pérennité, selon une enquête publiée par Initiative France.

Près des deux tiers des entrepreneurs se disent "gravement" ou "assez gravement" touchés, et 27% "ne savent pas s'ils pourront poursuivre leur activité en 2021", détaille le premier réseau d'aide à la création d'entreprises en France, après avoir analysé 4.400 réponses de responsables d'entreprises qu'il finance et accompagne.

Ces personnes, qui ont créé leur entreprise depuis moins de cinq ans, sont 39% à douter de leur capacité à rembourser à l'avenir les prêts contractés et les charges reportées en 2020 et autant craignent une "baisse durable de la consommation des Français", tandis que six sur dix redoutent un troisième confinement, selon l'enquête réalisée entre le 26 novembre et le 13 décembre.

Lire aussi : TPE et PME d'Île-de-France : tenir bon en 2021

LE CHIFFRE - Un sérieux budgétaire de plus de 100 milliards d'euros

L'Allemagne a contracté 130 milliards d'euros de nouvelles dettes en 2020 en raison de la pandémie, un montant record mais moins élevé que prévu, selon des chiffres officiels.