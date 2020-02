En février, le moral des ménages résiste

L'indicateur, calculé sur la base de soldes d'opinion (différences entre proportion de réponses positives et négatives), s'est maintenu à 104 points, et reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100), a précisé l'institut statistique dans un communiqué publié ce mercredi 25 février. En février, les ménages se sont montrés plus pessimistes sur leur situation financière future, qui baisse de 2 points mais qui demeure légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période.

Chute des craintes du chômage

La proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants recule aussi légèrement par rapport au mois précédent (-1 point). En revanche, les craintes au sujet de l'évolution du chômage ont nettement baissé en février (-12 points), au plus bas depuis juillet 2007, a souligné l'Insee.

Par ailleurs, le solde d'opinion des ménages sur leur capacité d'épargne future augmente d'un point, mais la part des ménages jugeant qu'il est opportun pour eux d'épargner baisse en février (-1 point).

Optimistes sur le niveau de vie futur

Les ménages se montrent toutefois un peu plus optimistes sur le niveau de vie futur en France, avec un solde en hausse de 4 points, rejoignant ainsi sa moyenne. Les économistes et le gouvernement scrutent le moral des ménages car il est un élément important pour évaluer le niveau à venir de la consommation en France, principal moteur de la croissance économique.

Malgré la hausse du pouvoir d'achat l'an dernier, du fait des mesures prises par le gouvernement en réponse au mouvement des "gilets jaunes", les ménages ont jusqu'ici préféré épargner que consommer.