En macronie, une Renaissance sans les « Mormons »

Peu de gens l'ont remarqué, mais la bande autoproclamée des « Mormons », ces historiques de la macronie, en partie issus des réseaux DSK (mais pas uniquement), qui avait amené Macron au pouvoir en 2017 en créant de toute pièce en Marche, semble avoir disparu en ce début de deuxième quinquennat Macron. La presse est parfois cruelle : alors que les journaux en avaient fait des personnages incontournables de la macronie, allant jusqu'à les présenter comme étant aussi importants que le président lui-même (ce qu'Emmanuel Macron déteste...), les journalistes politiques sont déjà passés à autre chose.

Denormandie, chouchou du président

Après cinq ans de pouvoir sans partage de leur « champion » à l'Elysée, chaque membre de cette bande a finalement poursuivi sa route, parfois loin de la politique. On se souvient encore de la photographie qui les avait tous immortalisés sur les marches de l'Elysée après leur arrivée groupée dans la cour du Palais en mai 2017. Ils étaient alors tout sourires, Sibeth Ndiaye seule femme posant au milieu de ces jeunes premiers aux allures d'ambitieux d'école de commerce. Ils étaient alors censés incarner le renouvellement de la vie politique française, la « startup nation ».

Le seul de ces ambitieux qui garde pleinement les grâces du président et de son entourage, c'est Julien Denormandie. Ancien directeur de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron à Bercy, l'homme a l'avantage d'avoir su passer à travers les gouttes médiatiques (y compris dans les affaires Kohler ou Alstom) tout en conservant une fidélité à toute épreuve à l'égard du chef de l'État. Alors qu'on apprenait hier que Denormandie avait rejoint Sweep, une startup de conseil en réduction des émissions de carbone pour les entreprises, son nom avait encore circulé ces derniers jours d'une manière insistante pour prendre la tête d'EDF.

Selon un proche du président, cela ne doit rien au hasard : « C'est en fait ses anciens copains de l'Elysée, les fameux Mormons, qui font tourner son nom à chaque fois qu'un poste se libère. Comme Denormandie est le chouchou du PR [président], et qu'il est le dernier de leur bande à forte valeur ajoutée, les Mormons font courir le bruit partout qu'il peut aller partout pour montrer qu'ils existent encore ! C'est drôle ! ». Et ce n'est d'ailleurs pas EDF que Julien Denormandie aurait visé, mais l'un des fromages de la République, la Caisse des Dépôts et des Consignations.

De fait, la bande des Mormons depuis la fin du précédent quinquennat et plus encore après la dernière campagne présidentielle se sont littéralement dissous dans la macronie. « Les Mormons, ce n'est plus qu'un cimetière. La campagne les a définitivement enterrés », cingle un initié. Dans la macronie, il n'a d'ailleurs échappé à personne que Fort, Griveaux et Ndiaye n'avaient pas été conviés à l'investiture à l'Elysée. En dehors du premier qui continue à disposer une chronique hebdomadaire dans l'Express, les deux autres se sont d'ailleurs totalement éloignés de la sphère publique.

D'autres figures des Mormons ont bien du mal à exister en ce début de second quinquennat. Par Libération, on apprenait ainsi que le premier salarié d'En Marche, Ludovic Chaker, chargé de mission à l'Elysée apparu au moment de l'affaire Benalla et un des rouages essentiels de la victoire en 2017, était désormais rattaché au ministère des Armées (et plus directement au Château). De son côté, Jean-Marie Girier, chef de cabinet historique de Gérard Collomb devenu l'un des hommes à tout faire d'Emmanuel Macron lors du précédent quinquennat, continue désormais sa carrière dans la préfectorale (après le territoire de Belfort, il a rejoint la Vienne), loin de l'Elysée (lui non plus n'était pas présent à l'investiture). « Ils sont désormais loin de Macron, mais en plus, ils ne s'entendent plus entre eux », confie l'un de ceux qui les a côtoyés.

Seuls Ismaël Emelien, Cédric O (tous les deux partis dans le privé), et Stanislas Guérini (ancien « directeur général » de feu la République en Marche propulsé ministre de la transformation et de la fonction publiques) restent indéfectiblement unis. Emelien passe une partie de son temps à Londres, où il fait du conseil, et s'occupe de sa startup Zoï, mais aussi de ses restaurants...

La revanche de Bayrou

Alors face à la quasi disparition de ces « technos » sans peur ni reproches, ces Strauss-Kahn boys issus en partie de la « bande de la Planche », certains poids lourds politiques de la majorité savourent leur revanche. Comme François Bayrou, déjà Haut-Commissaire au Plan et nommé à la tête du Conseil national de la Refondation : « Une claque pour les Mormons, Bayrou les hait et c'est réciproque ! », balance mon précédent interlocuteur. De même, l'ancien journaliste Bruno Roger-Petit, devenu « conseiller mémoire » à l'Elysée (après avoir été un fugace porte-parole), a été reconduit dans ses fonctions au Château, confirmé par le président lui-même. Un signe de confiance. Chouchou de Brigitte et Emmanuel Macron dès la campagne de 2017, l'ancien éditorialiste de Challenges avait dû batailler dur avec les Mormons en poste au Château pour y survivre.

Durant tout le début du premier quinquennat, une vraie guerre d'influence s'était jouée en coulisses entre d'un coté « BRP », allié à la « bande de Poitiers » (anciens des jeunes socialistes) et au cabinet de Brigitte Macron, et de l'autre Ismaël Emelien et ses amis, qui profitaient des relais de la puissante agence Havas dans les médias. C'était presque la belle époque, celle du temps de l'insouciance dirait Emmanuel Macron : échos dans la presse, qui constituaient autant de peaux bananes lancées par les deux clans, au gré des offensives et contre-offensives en « off » auprès des journalistes... sous le regard parfois amusé, parfois irrité du président. Et finalement, « BRP », face au mastodonte Havas et aux railleries de la presse établie (qui ne lui pardonne pas ses aventures télévisuelles auprès de Jean-Luc Delarue, lui, l'ancien journaliste politique de la rédaction d'Antenne 2 puis France 2), a réussi à triompher. En véritable « outsider ». Nostalgique des années Mitterrand, devenu proche de Michel Charasse, Bruno Roger-Petit a l'avantage de disposer de davantage de culture politique et de réseau historique dans le personnel politique. « Après ce premier quinquennat Macron, Mitterrand a tué DSK », commente, amusé, un observateur. Frédéric Michel, le nouveau spin Doctor de Macron est prévenu : il devra faire avec BRP qui dispose aussi de nombreux relais dans la presse.

Autre déconvenue pour les Mormons, Sébastien Lecornu, un des préférés de Brigitte Macron, a été nommé ministre des Armées, contrairement à l'avis d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée. Lecornu n'a jamais caché son mépris pour l'ancienne bande de 2017 et ne s'est pas gêné pour le faire savoir. Ce n'est pas la seule déconvenue d'« AK » depuis la contre performance des marcheurs aux législatives : les arrivées d'Aurore Bergé comme présidente de groupe et de Yaël Braun-Pivet comme présidente de l'Assemblée Nationale, se sont faites contre son avis. Pour le perchoir, le secrétaire général aurait souhaité la nomination de Roland Lescure, désormais ministre délégué à l'Industrie. Idem, c'est également contre son avis que le président décide d'appeler Arnaud Montebourg fin juin après les législatives pour enterrer la hache de guerre avec l'ancien ministre socialiste.

Plus personne ne craint AK

Finalement, la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, option ardemment défendue par Alexis Kohler en mai dernier, a constitué une victoire à la Pyrrhus pour celui que d'aucuns présentent comme le cardinal de l'Elysée, et qui pourrait l'amener à terme à sa perte. « Cela consacre la chute de l'Empire. Plus personne ne craint AK », analyse un proche d'Emmanuel Macron. En cette rentrée politique, le puissant SG de l'Elysée ne serait plus tout aussi puissant qu'il ne l'était à la fin du précédent quinquennat Un signe qui ne trompe pas : comme la Tribune le rapportait dans une enquête publiée en pleine campagne des législatives qui avait créé le buzz, Emmanuel Macron a bien failli se séparer de son principal collaborateur après sa victoire à la présidentielle.

De son côté, Alexis Kohler se verrait bien aujourd'hui à la tête de la Caisse des Dépôts (lui aussi...), et dit parfois à certains de ses interlocuteurs qu'il ne sera plus à l'Elysée à Noël... « À voir quand même ! », nuance un macroniste. Une chose est sure : dans le processus de recrutement pour EDF, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ne ménage pas sa peine pour faire valoir son point de vue auprès du président directement. Pour lui comme pour François Bayrou, l'heure de la revanche aurait-il sonné ?

S'il y en a bien un en tout cas qui savoure sa revanche dans la macronie, c'est Stéphane Séjourné, issu de ce qu'on appelait la « bande de Poitiers », ces jeunes macronistes issus du MJS (Mouvement des Jeunes Socialistes), qui ont également dû batailler avec les Mormons lors du précédent quinquennat. Ancien conseiller parlementaire d'Emmanuel Macron à Bercy, devenu conseiller politique au Château, puis président du groupe Renew au parlement européen, ce jeune homme de 37 ans a désormais pris la direction de « Renaissance », le nouveau parti de la majorité. Autre pilier de cette bande Poitiers à avoir survécu au premier quinquennat, Sacha Houlié, devenu patron du groupe de la majorité présidentielle à l'Assemblée Nationale, et qui dispose d'un « poids grandissant ». Ces deux profils issus de la gauche sont pourtant noyés dans un parti désormais particulièrement teinté à droite. Ce n'est pas un mince symbole de voir débarquer chez Renaissance Gérald Darmanin comme responsable de la formation, quand Bruno Le Maire est chargé des idées, Aurélie de Montchalin des relations extérieures, Aurore Bergé de la cellule « riposte », Franck Riester des élections, et Fabienne Keller de la « mobilisation ».

La recomposition continue

« Séjourné a gagné le parti. Il fait le job, tout le monde se plie aux volontés présidentielles. Et on assiste dans Renaissance à une quasi fusion de Territoires de Progrès, créé initialement par Jean Yves Le Drian et Gilles Savary et censé représenté les sociaux démocrates de la majorité, critique « Jacques Sisteron », ce marcheur de la première heure qui décrypte en off régulièrement les coulisses de la macronie. Le président est en train de mettre au pas TDP. Quoi qu'en dise Dussopt [Le président de Territoires de Progrès, ndlr], la jambe gauche de la macronie se réduit à deux orteils ». Olivier Dussopt a d'ailleurs dit récemment que la social-démocratie était morte, et qu'il fallait parier désormais sur le « progressisme ».

Cela ne semble pas suffire au président : lors du diner à l'Elysée de la semaine dernière célébrant la création de Renaissance, ce dernier a vertement recadré son ministre du Travail. Dans un texte interne à Territoires de Progrès, intitulé « où va TDP ? », deux questions essentielles sont posées par les partisans d'une plus grande autonomie de leur mouvement par rapport à Renaissance : « TDP sera-t-il autonome financièrement ou dépendra-t-il, pour une part significative, de subventions versées par une association de financement contrôlée par Renaissance ? ». Et aussi : « TDP aura-t-il, au moins à l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire lui donnant une visibilité (temps de parole) et une autonomie de vote ou sera-t-il noyé dans un groupe Renaissance indifférencié ? ». Ces questions sont en effet importantes quant à la possibilité de la recomposition politique au cours de ce second quinquennat pour « l'aile gauche » de la macronie. Car, Mormons ou pas, cette « jambe gauche » de la macronie semble avoir bien du mal à subsister auprès d'Emmanuel Macron. Stéphane Séjourné semble en avoir conscience lui qui disait il y a quelques jours au Parisien qu'il ne souhaitait pas d'un « parti caporalisé ».



Marc Endeweld.